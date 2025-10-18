سخنان جنگ طلبانه نتانیاهو: جنگ غزه تمام نشده است؛ در سوریه خواهیم ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در گفتوگو با شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل مدعی شد که «پایان جنگ پس از اتمام مرحله دوم توافق و خلع سلاح کامل حماس خواهد بود».
وی بدون اشاره به ضربه سنگین ایران و دیگر گروههای محور مقاومت به حیثیت اسرائیل در سطح جهانی همچنین با تکرار ادعاهای پیشین خود ادعا کرد: بخش زیادی از فرماندهان ارشد ایران را از میان بردهایم، اما تهدید آن هنوز پایان نیافته است.
ادعای نتانیاهو برای خلع سلاح حماس درحالی صورت میگیرد که مقامات ارشد این گروه همواره هرگونه تحویل سلاح مقاومت به رژیم صهیونیستی را رد کردند.
در همین راستا، «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس نیز چند روز پیش در مصاحبهای تلویزیونی تصریح کرد که هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که ملت فلسطین را خلع سلاح کند.
نتانیاهو در ادامه گفتوگو با شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل گفت: در جبلالشیخ و مناطقی که در سوریه وارد شدهایم باقی خواهیم ماند.
وی افزود: میخواهیم با دولت سوریه بر سر خلع سلاح جنوب غرب این کشور و مجاور با اسرائیل و حفظ امنیت دروزیها به توافق برسیم.
