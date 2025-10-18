  1. بین الملل
سخنان جنگ طلبانه نتانیاهو: جنگ غزه تمام نشده است؛ در سوریه خواهیم ماند

درحالی که رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که جنگ در غزه تمام شده است، نخست وزیر رژیم اسرائیل در ادامه جنگ طلبی خود مدعی شد که این جنگ هنوز تمام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل مدعی شد که «پایان جنگ پس از اتمام مرحله دوم توافق و خلع سلاح کامل حماس خواهد بود».

وی بدون اشاره به ضربه سنگین ایران و دیگر گروه‌های محور مقاومت به حیثیت اسرائیل در سطح جهانی همچنین با تکرار ادعاهای پیشین خود ادعا کرد: بخش زیادی از فرماندهان ارشد ایران را از میان برده‌ایم، اما تهدید آن هنوز پایان نیافته است.

ادعای نتانیاهو برای خلع سلاح حماس درحالی صورت می‌گیرد که مقامات ارشد این گروه همواره هرگونه تحویل سلاح مقاومت به رژیم صهیونیستی را رد کردند.

در همین راستا، «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس نیز چند روز پیش در مصاحبه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که ملت فلسطین را خلع سلاح کند.

نتانیاهو در ادامه گفت‌وگو با شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل گفت: در جبل‌الشیخ و مناطقی که در سوریه وارد شده‌ایم باقی خواهیم ماند.

وی افزود: می‌خواهیم با دولت سوریه بر سر خلع سلاح جنوب غرب این کشور و مجاور با اسرائیل و حفظ امنیت دروزی‌ها به توافق برسیم.

    • یک مسلمان IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      چرا ترامپ قلدر و زورگو که لباس صلح طلب پوشیدکه انّ گرگ در لباس میش است؛ جلو نتانیاهوی جنایتکار را نمیگیرد؟؟.
    • IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      حماس یک گروه بیش نیست ،اما به تنهایی در مقابل اسراییل که در واقع پادگان آمریکا و کشورهای غربی است ایستادگی کرد ، اسراییل طبل تو خالی است
    • سردار US ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      با دشمنان اگر جنگ نکنید و کژدار و مریض کنید از سرزمینهایتان بیرون نمیروند. بطور مدام باید انها را بکشید تا زمینهایتان را ترک کنند و بروند. فقط کشتن سربازان دشمن انها را مجبور به عقب نشینی میکند.

