نوید شفیق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آنفلوانزا نه تنها یک تهدید قدیمی، بلکه یک خطر جدی و فعلی برای بیماران بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU) در بیمارستانهای کشور است.
وی افزود: مشاهدات بالینی نشان میدهد بیماران بستری در ICU، به ویژه سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت و مشکلات قلبی، روزانه با این ویروس دست و پنجه نرم میکنند و متأسفانه شماری از آنها جان خود را از دست میدهند.
شفیق ادامه داد: آمارهای نگران کننده از بیمارستانهای کشور در پیک شیوع آنفلوانزا، نشانه یک ضعف سیستماتیک در نظام سلامت است.
بازرس انجمن مراقبتهای ویژه ایران، بسیج ملی و استراتژی چندوجهی را راه نجات دانست و افزود: اگر امروز اقدام نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. ما نیازمند یک عزم جدی و اقدام فوری در چهار جبهه هستیم.
وی از تولید داخلی و توزیع هوشمند به عنوان اولین جبهه راه نجات، اشاره کرد و گفت: دولت باید با سرمایهگذاری و واگذاری ترجیحی مجوز، تولید داخلی واکسن آنفلوانزا را با همکاری شرکتهای دانشبنیان به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
شفیق به سامانه توزیع یکپارچه، اشاره کرد و افزود: ایجاد یک سامانه نوبتدهی ملی بر اساس شماره ملی، با اولویتبندی مشخص برای گروههای پرخطر (سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کادر درمان) برای جلوگیری از احتکار و توزیع ناعادلانه واکسن آنفلوانزا، میتواند در همین راستا صورت بگیرد.
وی به جبهه دوم تحت عنوان عدالت بهداشتی و شفافیت مالی، اشاره کرد و ادامه داد: تزریق یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کمدرآمد برای خرید واکسن، یا ارائه رایگان کامل آن در مراکز بهداشت دولتی، میتواند ما را به سمت عدالتی بهداشتی سوق دهد. همچنین، سازمان حمایت از مصرفکننده باید به طور جدی بر قیمتگذاری واکسن در داروخانهها نظارت کند تا از سودجویی جلوگیری شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به جبهه سوم گریز زد و گفت: آگاهیرسانی تهاجمی و مقابله با شایعات، یکی دیگر از راههای نجات تلقی میشود. به طوری که میبایست از تمامی ظرفیتهای رسانهای، از چهرههای محبوب ورزشی و هنری تا روحانیون برای تأکید بر اهمیت واکسیناسیون، استفاده کرد.
وی به مقوله درماندگی اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: مقابله فعال با باورهای غلط مانند آنفلوانزا یک سرماخوردگی ساده است یا واکسن باعث بیماری میشود، از طریق تولید و توزیع محتوای آموزشی ساده و قابل درک؛ تلاش کرد.
بازرس انجمن مراقبتهای ویژه ایران، به آخرین جبهه راه نجات تحت عنوان پیشگیری چندلایه، اشاره کرد و گفت: ترویج استفاده از ماسک در فصول سرد سال توسط افراد دارای علائم، به عنوان یک هنجار اجتماعی و مسئولیت اخلاقی، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تجهیز مراکز درمانی سطح یک به کیتهای تشخیص سریع آنفلوانزا برای آغاز به موقع درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری، باید توجه کنیم.
این فوق تخصص مراقبتهای ویژه در پایان گفت: بدون عزمی ملی برای تضمین دسترسی عادلانه به واکسن، شاهد تداوم این تراژدی قابل پیشگیری در ICU های کشور خواهیم بود. اگر امروز هزینه واکسیناسیون سراسری و عادلانه را نپردازیم، فردا شاهد از دست دادن جانهای بیشتری در ICU ها و پرداخت هزینههای گزاف درمان خواهیم بود. آنفلوانزا قابل پیشگیری و مرگومیر ناشی از آن، غیرقابل قبول است.
نظر شما