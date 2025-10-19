تاجفر:ماکو در شاخص های توسعه آذربایجان غربی جایگاه مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر یکشنبه در جلسه بررسی موانع تولید ماکو، با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخصهای توسعهای شهرستان افزود: متأسفانه شهرستان ماکو در رتبهبندی شاخصهای توسعهای استان در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و این امر نیازمند بازنگری جدی در روند تصمیمسازی و اجرای برنامههای توسعهای است.
وی با بیان اینکه بزرگترین چالش امروز کشور، دغدغههای حوزه اقتصاد و تولید است و ما باید با وفاق و همافزایی این مسیر را به سمت رشد هدایت کنیم، اظهار کرد: بخش خصوصی بازوی توانمند دولت در مسیر توسعه است و فرمانداری شهرستان ماکو از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی حمایت کامل خواهد کرد تا با افزایش راندمان تولید و گسترش صادرات، در آیندهای نزدیک جشن شکوفایی اقتصادی شهرستان را برگزار کنیم.
فرماندار ماکو در ادامه بر استفاده از انرژیهای نو و فناوریهای پاک تأکید کرد و گفت: نصب پنلهای خورشیدی در تمامی واحدهای تولیدی و ادارات دولتی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تولید صادراتمحور باید به اولویت واحدهای صنعتی تبدیل شود و با ایجاد شهرکهای فناورمحور، زمینه اشتغال پایدار و توسعه فناوری در شهرستان تقویت گردد لذا مقرر شده است هر ۱۵ روز یکبار، کارگروه رفع موانع تولید با حضور مدیران استانی و شهرستانی تشکیل شود تا روند پیگیری و حل مشکلات بهصورت مستمر ادامه یابد.
تاجفر با تأکید بر ضرورت تعامل حاکمیت با بخش صنعت و تولید اظهار کرد: امروز نباید سرمایهگذاران دغدغه خدمات اولیه زیرساختی را داشته باشند لذا وظیفه دستگاههای اجرایی آن است که زمینه رشد و پویایی تولید را فراهم آورند و از بروکراسیهای اداری غیرضروری بکاهند.
در ادامه جلسه، جمعی از تولیدکنندگان نیز به بیان دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند و از جمله موارد مطرحشده، دوگانگی مدیریت در منطقه، ضعف در هماهنگی ادارات شهرستان و وجود موانع اداری در مسیر تولید بود که فرماندار ماکو دستور بررسی و رفع فوری آنها را صادر کرد.
