به گزارش خبرگزاری مهر به نقلاز DPA (خبرگزاری آلمان) ، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه «نویه زوریخه سایتونگ» در حالی که تا کنون از محکوم کردن تجاوز آمریکا و دست نشانده منطقه‌ای اش یعنی صهیونیست‌های اشغالگر به تهران در ماه‌های گذشته مطابق با وظیفه سازمانی خود در این نهاد خودداری کرده است، در سخنانی گفت: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باور ندارند که ایران مقادیر زیادی از اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را در مکان‌های مختلف پنهان کرده باشد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که اطلاعات موجود و در اختیار این نهاد نشان می‌دهد که این مواد عمدتاً در تأسیسات هسته‌ای شناخته شده در اصفهان و فردو و تا حدودی در نطنز نگهداری می‌شود.

وی سپس مدعی شد که مقدار کمی نیز ممکن است به جای دیگری برده شده باشد!

گروسی ادعا کرد که سایت‌های هسته‌ای اصفهان، فردو و نطنز در حملات متجاوزانه صهیونیست‌های اشغالگر و آمریکا در ماه ژوئن به شدت آسیب دیده‌اند.

وی گفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط «زمانی که ایران منافع ملی خود را در این امر تشخیص دهد» به این سایت‌ها دسترسی خواهند داشت.

رافائل گروسی اذعان کرد که تهران تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس برای خوشایند اربابان آمریکایی و صهیونیست خود، مدعی شد که نگرانی در مورد احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «کاملاً برطرف نشده است!»

این دیپلمات آرژانتینی بار دیگر از راه‌حل مسالمت‌آمیز برای این کشمکش حمایت کرد.

وی که نخواست تجاوز آمریکا و صهیونیست‌های اشغالگر به ایران درست در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن را به یاد بیاورد، ادعا کرد: نشستن دور یک میز، ما را از خطر دور دیگری از بمباران‌ها و حملات نجات می‌دهد!»