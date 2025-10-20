برگزاری محفل اُنس با قرآن با حضور قاریان برجسته و جوایز ویژه در سنندج

عادل سی و سه مرده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری محفل اُنس با قرآن در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با حضور استاد حامد شاکرنژاد، قاری برجسته جهان اسلام، و جناب میلاد امانی، قاری مشهور استان کردستان برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه کردستان افزود: این محفل قرآنی که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود، فرصت بی‌نظیری برای شرکت‌کنندگان خواهد بود تا از طنین دلنشین صدای قاریان برجسته بهره‌مند شوند.

وی یادآور شد: علاوه بر تلاوت‌های قرآنی، در این مراسم قرعه‌کشی ویژه‌ای برای چهار نفر از شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا شانس زیارت خانه خدا در حج عمره را داشته باشند.

سی و سه مرده بیان کرد: همچنین، ۴۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی نیز به شرکت‌کنندگان در این محفل معنوی اهدا خواهد شد.

وی گفت: در کنار این برنامه‌ها، به شرکت‌کنندگان گواهی فرهنگی نیز اعطا خواهد شد

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به زمان و مکان برگزاری مراسم اضافه کرد: این محفل در روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه، ساعت ۱۰ صبح در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد و حضور عموم مردم در این مراسم آزاد است.