پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب در پی درگذشت رئیس سابق الازهر مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی درگذشت شیخ احمد عمر هاشم عضو هیئت علمای ارشد و رئیس سابق دانشگاه الازهر را تسیلت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

خبر درگذشت شیخ احمد عمر هاشم (رضوان الله تعالی علیه) را دریافت کردیم. فقدان این مرد بزرگ را به خانواده محترم آن فقید، شاگردان، مریدان و ملت برادر مصر، تسلیت عرض می‌کنیم؛ مردی که عمر خویش را در راه خدمت دفاع از اسلام، رفع شبهات از آن و ارائه پروژه صحیح اسلامی به دور از افراط‌گرایی و تعصبات فرقه‌ای سپری کرد.

از خداوند متعال مسألت داریم که ایشان را مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد و کشور عزیز مصر را برای پر کردن این خلأ یاری دهد.

ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم.

برادر شما

حمید شهریاری

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی