پیگیری جدی دیپلماتیک حادثه صابر کاظمی در قطر؛ نباید ساده عبور کرد

ذوالفقار امیرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی صابر کاظمی، بازیکن ملیپوش والیبال ایران که در باشگاه الریان قطر عضویت دارد، اظهار کرد: این حادثه موضوع کوچکی نیست و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. صابر کاظمی فرزند استان گلستان است و ما مسئول هستیم تا وضعیت وی را با جدیت پیگیری کنیم.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: متأسفانه صابر کاظمی روز ۲۶ مهرماه دچار سکته قلبی شد و به کما رفت. کادر درمانی باشگاه و بیمارستان قطری از همان زمان در حال مداوا هستند، اما وضعیت وی همچنان ناپایدار گزارش شده است. بسیاری از شایعات منتشرشده در فضای مجازی صحت ندارد و ما فقط اطلاعات مستند و رسمی را بیان میکنیم.
امیرشاهی ادامه داد: از لحظه وقوع این حادثه، سفیر ایران در قطر و همکاران وزارت خارجه پیگیریهای مستمری را آغاز کردهاند. گفتوگوها با مقامات ورزشی قطری برای روشن شدن جزئیات حادثه و بررسی روند درمانی در جریان است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها برای درمان این بازیکن ملیپوش گفت: انتظار داریم طرف قطری از همه توان خود و حتی از متخصصان ایرانی برای درمان استفاده کند. این حادثه برای جامعه ورزشی و مردم ایران تلخ است و ما امیدواریم با همکاری طرفین، صابر کاظمی هر چه سریعتر به شرایط عادی بازگردد.
امیرشاهی همچنین درخصوص امکان انتقال کاظمی به ایران برای ادامه روند درمان اظهار کرد: این موضوع میتواند یک گزینه جدی باشد؛ در داخل کشور امکانات درمانی و حمایت خانواده نیز میتواند روند بهبودی وی را تسریع کند. انتقال با هماهنگی مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
وی گفت: صابر کاظمی یکی از چهرههای ارزشمند ورزش ایران است و امتیازات مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است و امیدواریم هر چه زودتر شفای عاجل و کامل پیدا کند.
