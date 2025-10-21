رهبر حماس در نوار غزه: به خروج کامل اجساد اسیران صهیونیست متعهدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «خلیل الحیه» رهبر جنبش حماس در نوار غزه تصریح کرد که این جنبش برای خارج کردن اجساد تمام اسرای صهیونیست که در غزه نگهداری می‌شدند، جدی است.

وی تأکید کرد که روند خارج کردن اجساد با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست، اما تلاش‌ها برای انجام این کار همچنان ادامه دارد.

الحیه تصریح کرد: به اجرای کامل توافق مربوط به غزه پایبند هستیم و آنچه با گروه‌های فلسطینی درباره آن توافق شده را به‌طور کامل دنبال می‌کنیم.

وی افزود که جنبش حماس امیدوار است میزان کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه افزایش یابد تا نیازهای مردم این منطقه برآورده شود.

این مقام حماس همچنین اظهار کرد: آنچه از کشورهای میانجی و رئیس‌جمهور آمریکا شنیده‌ایم، ما را مطمئن می‌کند که جنگ در غزه به پایان رسیده است.

ابومرزوق: به‌دنبال تدوین یک چشم انداز متحد فلسطینی هستیم

موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس دفتر روابط بین‌الملل جنبش حماس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه گفت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا ارائه کرده، در اصل شامل دو بخش است؛ نخست، پایان جنگ و توقف تجاوزات؛ و دوم، موضوعات مربوط به پسا جنگ و تمهیدات پس از آن.

ابومرزوق افزود: در جنبش حماس با گروه‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف فلسطینی و همچنین کشورهای دوست مشورت کردیم و در خصوص بخش نخست که به توقف جنگ، ارسال کمک‌ها، عقب‌نشینی از غزه و تبادل مربوط می‌شد، به توافق رسیدیم و این موضوع در نشست شرم‌الشیخ در مصر تحقق یافت.

وی ادامه داد: اما بخش دوم، مسئله‌ای ملی و فراگیر است که هیچ جنبشی به‌تنهایی نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد و نیازمند اجماع ملی و مشارکت تمامی گروه‌های فلسطینی است، به‌ویژه با توجه به اینکه موضوعاتی با ابعاد راهبردی را شامل می‌شود.

ابومرزوق تأکید کرد: ما برای هرگونه مذاکرات آتی آمادگی داریم و مواضع از پیش تعیین‌شده‌ای ارائه نکرده‌ایم، اما عنصر تعیین‌کننده در هر دور از مذاکرات آینده، اراده واقعی رژیم اسرائیل برای تعهد به توافقات و پایان کامل جنگ از سوی این رژیم است تا مردم فلسطین بتوانند به حقوق مشروع خود که دستیابی به یک زندگی آبرومندانه در سرزمین خود و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی است نائل آیند.