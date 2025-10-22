ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم تعیین سرنوشت فلسطین توسط خود فلسطینیها، گفت: استراتژی جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون این بوده که حل مسئله فلسطین باید از طریق برگزاری رفراندوم با حضور فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار ما از دولتهای اسلامی این است که به حقوق اولیه ملت مظلوم فلسطین توجه داشته باشند و مسئولیت تاریخی خود را در قبال نسلکشی و کشتارهای گسترده در سرزمینهای اشغالی، به ویژه در غزه، ایفا کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضرورت دارد جنگ در غزه به طور کامل متوقف شود و کشورهای جهان بهویژه کشورهای مسلمان حمایت همهجانبه خود را از مردم فلسطین اعلام کنند.
وی با انتقاد از عملکرد نامطلوب برخی دولتهای اسلامی در این زمینه، خاطرنشان کرد: بخشی از گستاخیهای رژیم صهیونیستی، ناشی از سکوت خفتبار و کوتاهی برخی دولتهای اسلامی در قبال جنایات این رژیم منحوس است؛ هرچند ملتهای مسلمان در صحنه حضور فعال دارند و علیه رژیم صهیونیستی موضع گرفتهاند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به جنایتهای فاجعهبار در غزه، ضروری است که نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی در محاکم بینالمللی به عنوان جنایتکار جنگی و مجرم نسلکشی محاکمه شوند. تمامی ظرفیتهای حقوقی و سیاسی در مجامع بینالمللی و کشورهای اسلامی باید برای این منظور بسیج شود.
