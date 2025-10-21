  1. استانها
انسداد ۵۶ حلقه چاه غیرمجاز در دشت چمچمال

کرمانشاه -در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، ۵۶ حلقه چاه غیرمجاز در دشت چمچمال و روستاهای اطراف شهرستان هرسین با همکاری دستگاه‌های اجرایی و امنیتی مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات گسترده‌ای با هدف مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب در دشت چمچمال و مناطق اطراف شهرستان هرسین به اجرا درآمد که طی آن، ۵۶ حلقه چاه غیرمجاز از مدار بهره‌برداری خارج شد.

این طرح با برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیر امور آب شهرستان هرسین و با مشارکت نیروهای گشت و بازرسی، نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی به مرحله اجرا رسید. در این عملیات، چاه‌های غیرمجاز واقع در دشت چمچمال و روستاهای هریل‌آباد و پاتپه مورد شناسایی و انسداد قرار گرفتند.

با اجرای این طرح، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی منطقه ذخیره‌سازی شد که گامی مؤثر در جهت حفاظت از منابع حیاتی و پایداری اکوسیستم دشت‌های استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

همچنین در این عملیات، همکاری نیروهای گشت و بازرسی شهرستان‌های کرمانشاه و صحنه و حضور میدانی مدیران منابع آب این شهرستان‌ها، جلوه‌ای از هم‌افزایی و عزم جدی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در برخورد با تخلفات آبی را به نمایش گذاشت.

گفتنی است طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز در استان کرمانشاه با هدف مدیریت بهینه مصرف آب، جلوگیری از افت سطح سفره‌های زیرزمینی و تضمین پایداری منابع آبی در دستور کار مستمر این شرکت قرار دارد.

