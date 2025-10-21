تحقق عدالت ثبتی و توسعه خدمات الکترونیک اولویت ثبت اسناد و املاک است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد شهرستان ایوان شد.

هدف از این سفر، بررسی میدانی وضعیت ثبتی منطقه و ارزیابی عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان اعلام شده است.

وی پس از ورود به ایوان مورد استقبال مسئولان محلی قرار گرفت و در جریان آخرین وضعیت ارائه خدمات ثبتی، طرح‌های توسعه‌ای و چالش‌های اداری موجود قرار گرفت.

این سفر در چارچوب برنامه‌های نظارتی و اصلاحی قوه قضاییه برای ارتقای خدمات حقوقی و ثبتی در استان‌ها انجام می‌شود.

بابایی در جریان بازدیدها ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت به‌ویژه در حوزه اراضی ملی و مسکن بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای ثبتی و حمایت از حقوق مردم تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی محلی با مجموعه ثبت اسناد و املاک در راستای تحقق عدالت ثبتی و توسعه خدمات الکترونیک شد.