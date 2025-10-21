به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران با تبریک روز ملی صادرات گفت: امروز به اتفاق رئیس‌جمهور توفیق داشتیم که در جمع فعالان بخش اقتصادی و در بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی، یعنی در حضور هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه اتاق، به همراه وزرای محترم اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مرکزی، حضور پیدا کنیم و پای صحبت همه عزیزان بنشینیم.

وی ادامه داد: پیش از این نیز دو جلسه برگزار شده بود؛ یکی با فعالان حوزه بازرگانی و دیگری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی که منجر به آن شد در جلسه قبل، موضوعات مرتبط با انرژی، مالیات، پول، بانک و ارز مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند به شناسایی و دسته‌بندی مسائلی که کارآفرینان و تولیدکنندگان محترم مطرح کرده‌اند، کمک کند و در نهایت به همراه دولت، راهکارهای لازم استخراج شود، البته این روند امروز نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسات منظم ماهیانه با کارآفرینان اعلام آمادگی کرد

سخنگوی دولت بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسات منظم ماهیانه با این بزرگواران اعلام آمادگی کردند. به جهت اهمیتی که موضوع کارآفرینان دارد، به‌ویژه در ارتباط با تولید و در واقع شرکت‌های کوچک و متوسط و حجم زیادی از نیروی کاری که در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. رئیس‌جمهور بر این موضوع بسیار تأکید داشتند و اعلام کردند که ما آمادگی داریم به‌صورت مرتب در خدمت کارآفرینان باشیم و موضوعات مرتبط را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در جلسه امروز مورد توجه قرار گرفت و به‌صورت مشخص درباره آن صحبت شد، اعلام آمادگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فروش بنگاه‌هایی بود که با فعالیت بانکداری ارتباطی ندارند.

مهاجرانی بیان کرد: این اقدام در راستای کمک به جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها صورت می‌گیرد و در این زمینه هم برای واگذاری و هم برای پیمان مدیریت اعلام آمادگی شد؛ موضوعی که یکی از ظرفیت‌های مهم بخش خصوصی محسوب می‌شود و سالیان سال است که شرکت‌های خصوصی در قالب همکاری با شرکت‌های خودشان از آن بهره برده‌اند و شرکت‌های خودشان در این روند در اولویت قرار می‌گیرند.

تأکید بر ایجاد پنجره واحد خدمات در زیست‌بوم تولید و تجارت

سخنگوی دولت گفت: یکی از محورهای اصلی جلسه امروز، تأکید بر ایجاد پنجره واحد خدمات در زیست‌بوم تولید و تجارت بود؛ موضوعی که از سوی بخش خصوصی نیز در حال مطالعه است. برخی فعالان اقتصادی اذعان دارند که ناچارند با حدود ۵۰ سامانه مختلف کار کنند که این امر موجب اتلاف انرژی و زمان می‌شود.

وی اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور با توجه به گزارشی که روز یکشنبه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره «پنجره خدمات مبتنی بر زیست‌بوم» ارائه شد، بر تسریع در فعال‌سازی آن تأکید کردند تا هرچه سریع‌تر این مسئله برطرف شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین در خصوص قواعد و مقررات دست‌وپاگیر برای بخش خصوصی، کارگروه‌های مقررات‌زدایی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی دارند تا با همکاری بخش خصوصی، قوانین زائد و موانع اجرایی را شناسایی و اصلاح کنند.

وی بیان کرد: لازم به ذکر است نخستین جلسه رئیس‌جمهور با کارآفرینان هفته گذشته با حضور رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام اژه‌ای، برگزار شد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه گردید. امید است این جلسات با حضور سایر سران قوا نیز استمرار یابد تا دولت بتواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌صورت گسترده‌تر استفاده کند.

آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی

مهاجرانی عنوان کرد: از دیگر موضوعات مورد توجه، آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی بود. طبق مصوبه هیئت وزیران، به‌زودی ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلا وارد کشور شده و در بستر مبادله ارز و طلا عرضه خواهد شد. بانک مرکزی نیز در ادامه، چندین نوبت حراج سکه را برگزار خواهد کرد.

وی افزود: در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی اقدام ارزشمندی در زمینه هوشمندسازی فرآیندها انجام داده است. این طرح که از دولت سیزدهم آغاز شد، با عنوان «نشاندار کردن مالیات» به مؤدیان امکان می‌دهد محل صرف مالیات خود را انتخاب کنند.

اقبال ۴۲ درصدی مردم و فعالان اقتصادی به سیستان و بلوچستان

مهاجرانی بیان کرد: در استان تهران ۱۰۰ درصد پروژه‌ها از این طریق تأمین اعتبار شده و استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد مشارکت بیشترین اقبال را در میان مردم و فعالان اقتصادی داشته است؛ این امر نشان‌دهنده روح ملی و همگرایی ایرانیان است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور همواره تأکید دارند که هیچ فردی بدون شایستگی و توانمندی نباید به مسئولیت گمارده شود. شایسته‌گزینی و بهره‌گیری از نیروهای توانمند از محورهای اساسی دولت است و باید به مطالبه‌ای ملی تبدیل شود.

وی افزود: به مناسبت روز جهانی انرژی لازم است اشاره کنم که تاکنون ۸۲۳ میلیون دلار ارز برای واردات صفحات خورشیدی تأمین شده است. این اقدام در راستای کاهش ناترازی انرژی و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک انجام می‌شود و شخص رئیس‌جمهور نیز موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند.

تعداد دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز به ۸۵ دانشگاه در سال ۲۰۲۵ رسید

سخنگوی دولت در خصوص علمی و فرهنگی بیان کرد: تعداد دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز از ۶۳ دانشگاه در سال ۲۰۲۳ به ۸۵ دانشگاه در سال ۲۰۲۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۱ دانشگاه افزایش یابد.

وی با اشاره به شروع سال تحصیلی در دانشگاه‌ها ادامه داد: آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و ایشان بر ضرورت حل مسائل کشور به‌دست نخبگان ایرانی و توجه به هویت ملی و علم بومی تأکید کردند. همچنین اعطای بورس تحصیلی و بورس صنعت و مشاغل برای افزایش مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور کار قرار دارد به گونه‌ای که به ۶۰۰ دانشجو در ۱۴۰۳ بورس اعطا شده است.

مهاجرانی ادامه داد: این بورس‌ها در مقطع کارشناسی ارشد اعطا شده است و ۳۰ درصد از این افراد پس از تکمیل مراحل، می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

لزوم ایجاد زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه

وی ادامه داد: همان‌گونه که می‌دانید، یکی از مشکلاتی که بارها در کشور درباره آن صحبت شده، لزوم ایجاد زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت و هم‌افزایی این دو حوزه داشته باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص نظر برخی قدرت‌ها در سازمان ملل در خصوص ملغی شدن قطعنامه ۲۲۳۱، گفت: سرداران دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور خارجه این موضوع را با جدیت دنبال کردند و ما شاهد بودیم که ایران و روسیه نامه‌ای مجدداً ارسال کردند و بر مواضع خود تأکید نمودند که قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است و از نظر این سه کشور، عملاً دیگر محلی برای ادامه این موضوع وجود ندارد.

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون هیچ تصمیمی برای بازگشت قطعنامه‌های لغو شده اتخاذ نکرده

وی افزود: شورای امنیت سازمان ملل نیز تاکنون هیچ تصمیمی برای بازگشت قطعنامه‌های لغو شده اتخاذ نکرده است و نکته دیگر آن است که اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد موجود مخالفت صریح دارند و اصولاً جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشورهایی معدود و فاقد صلاحیت لازم، در موضوعاتی ورود کنند که می‌تواند به صلح و امنیت جهانی آسیب وارد کند و شأن و اعتبار سازمان‌های بین‌المللی را زیر سوال ببرد.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: انجام اقداماتی از جنس رفتارهای مغرضانه و سوء‌استفاده‌های سیاسی، مورد پذیرش جامعه جهانی نیست و باید با آن مقابله شود.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان موفقیت دولت در واگذاری اختیارات وزارتخانه‌ها به مردم، اظهار کرد: مضمونی با عنوان «مردمی شدن اقتصاد و اجتماعی شدن امور» به این معناست که بتوانیم در گام نخست، موضوع اقتصاد را با جزئیات مورد بررسی قرار دهیم. هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر باشد، تحقق مردمی شدن اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: رویکردی که آقای دکتر پزشکیان در خصوص محله محوری دارند، جز موضوعاتی است که بر اجتماعی شدن امور تأکید ویژه دارد. همچنین، واگذاری امور به استانداران و تطبیق اقدامات با شرایط هر استان، از دیگر محورهایی است که مورد توجه است و می‌تواند به حل بسیاری از مسائل و ایجاد یکپارچگی اجتماعی کمک کند.

سخنگوی دولت بیان کرد: در راستای سازماندهی دولت، این موضوع یکی از مطالبات پرتکرار بخش خصوصی و بخشی از برنامه هفتم توسعه است؛ در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم نیز به وضوح درباره این مسئله صحبت شده است. این اقدام از سوی وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و با وجود دشواری‌ها، روند خوبی دارد و با هماهنگی مناسب بین بخش‌ها، می‌توان گام مهمی در راستای اجتماعی شدن امور و مردمی شدن اقتصاد برداشت.

خطر فقر سال ۱۴۰۳، ۶ میلیون و ۱۲۸,۷۳۹ تومان

مهاجرانی در خصوص نظر دولت در مورد خط فقر و عدد آن، گفت: همان‌طور که می‌دانید، موضوع صداقت و شفافیت همواره مورد توجه دولت است و در این راستا که دو نوع فقر در کشور دسته‌بندی می‌شود؛ یکی فقر مطلق و دیگری فقر شدید. فقر مطلق موضوعات متعددی را شامل می‌شود، از جمله خوراک، مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت، درمان و آموزش، در حالی که فقر شدید صرفاً بر خوراک متمرکز است.

وی ادامه داد: خط فقر که معمولاً در پایان هر سال محاسبه و اعلام می‌شود، برای سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد (با در نظر گرفتن بعد خانوار و منطقه و شاخص‌های کلان اقتصادی) ۶ میلیون و ۱۲۸,۷۳۹ تومان اعلام شده است. طبیعتاً دولت سیاست‌هایی مانند تعیین کف حقوق برای کارگران و کارکنان سازمان‌های دولتی را اتخاذ می‌کند تا این حداقل را پوشش دهد و تمام تلاش‌های دولت در این راستا متمرکز است.

مهاجرانی اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها، تورم همچنان وجود دارد که بخش عمده آن ناشی از تحریم‌های تحمیل‌شده بر کشور است و بیشترین فشار آن به مردم وارد می‌شود. دولت با سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های معیشتی هدفمند، برنامه‌های اشتغال‌زایی، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد و توجه به عدالت در حوزه‌های مختلف از جمله عدالت درمان، مسکن، معیشت و آموزش، در صدد کاهش آثار تورم و فقر است.

وی افزود: در حوزه عدالت درمان، طرح نظام ارجاع شروع شده و در حوزه مسکن، برنامه‌های حمایتی اجرا می‌شود. همچنین تمرکز دولت بر ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی ادامه دارد و دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است. همچنین در راستای حمایت از کسب و کارها، طرح «طاها» یکی از برنامه‌هایی است که به افراد فعال در مشاغل خانگی پوشاک کمک می‌کند تا اشتغال خود را حفظ کنند. تاکید دولت بر این است که کمک‌های معیشتی مکمل اشتغال باشند و اصل موضوع بر ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی متمرکز باشد.

مشکل موجود، نتیجه غفلت‌های طولانی‌مدت است

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص ناترازی های موجود در کشور و اینکه آیا دولت تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های محلی قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: اولاً، دولت به هر حال وارث ناترازی‌های متعددی است که حاصل سالیان گذشته است و لزوماً این موضوع به دولت گذشته مرتبط نمی‌شود. این نکته را تأکید می‌کنم که مشکل موجود، نتیجه غفلت‌های طولانی‌مدت است و نه صرفاً اقدامات دولت پیشین.

وی ادامه داد: ما درک می‌کنیم که نمایندگان مجلس، نگران مسائل محلی و منطقه‌ای خود هستند و ممکن است کمتر به موضوعات کلان ملی و آموزش کشور توجه داشته باشند، اما نکته مهم این است که دولت متولی است که اجازه ندهد مسائل محلی بر منافع ملی برتری پیدا کنند، لذا رویکرد دولت بر اساس توجه کاملاً عادلانه به همه مناطق کشور و اقلیم‌ها و مطابق با ظرفیت‌های هر منطقه است. همچنین دولت در تعامل با نمایندگان سعی می‌کند تا موضوعات به گونه‌ای پیگیری شود که منافع ملی و مصالح تمامی مردم به درستی لحاظ شود.

تمام تلاش دولت معطوف به حفظ معیشت مردم است

سخنگوی دولت در خصوص ساز و کار پیشبرد کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: تمام تلاش دولت معطوف به حفظ معیشت مردم است و طبیعتاً در این مسیر از تمام روش‌های موجود بهره‌برداری خواهد شد. روش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و با توجه به اینکه کدام روش عملیاتی‌تر و قابل تطبیق‌تر است، جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: ان‌شاءالله نتایج این اقدامات از طریق نمایندگان محترم به خدمت مردم عزیز ایران خواهد رسید و از همکاری و همراهی همه بزرگواران قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی دولت در خصوص حجاب و موز دولت در برابر برخی نظرات غیر دولتی، گفت: شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در موضوعات کلان و امنیتی کشور است؛ چه در حوزه اجتماعی و چه در سایر عرصه‌هایی که به امنیت ملی بازمی‌گردد. رعایت و اجرای مصوبات این شورا بر همگان الزامی است و طبیعتاً رئیس‌جمهور و دولت نیز بر همین اساس عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: هرگونه اقدامی در حوزه‌های فرهنگی باید با در نظر گرفتن شرایط و مواضع فرهنگی جامعه صورت گیرد. ما معتقدیم که رفتارهای خارج از عرف باید با دقت مراقبت شود و خود مردم نیز باید در این زمینه همراهی کنند تا شاهد بروز چنین رفتارهایی نباشیم.

مهاجرانی عنوان کرد: رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که با زور نمی‌توان حجاب را به مردم بازگرداند، همان‌گونه که در گذشته نیز با زور نتوانستند حجاب را از سر زنان ایرانی بردارند؛ تجربه‌ای که کاملاً شکست‌خورده بود.

وی بیان کرد: با استفاده از رویکرد محله‌محوری که آقای رئیس‌جمهور بر آن تمرکز دارند، می‌توان از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای حل این مسائل بهره گرفت.

بانوان به ارزش‌های فرهنگی و عفیفانه جامعه ایرانی وفادار بمانند

وی افزود: در عین احترام کامل به قوانین و مقررات کشور، از همه هم‌وطنان عزیز، به‌ویژه بانوان، درخواست می‌شود که همچون همیشه به ارزش‌های فرهنگی و عفیفانه جامعه ایرانی وفادار بمانند. البته باید گفت که موارد ناهنجار در این زمینه بسیار اندک است و اساساً جای طرح آن در سطح ملی وجود ندارد، چراکه ایرانیان در طول تاریخ با عفت و نجابت زیسته‌اند و شواهد تاریخی و هنری از جمله کتیبه‌ها و سنگ‌نگاره‌ها نیز مؤید این موضوع است.

وی ادامه داد: طبیعتاً ما کشوری مسلمان هستیم و باید مراقب باشیم که خدای نکرده در جامعه دو قطبی فرهنگی ایجاد نشود. در خصوص نظم‌بخشی بودجه‌ای نیز دولت مصمم است و هیچ بودجه‌ای برای اقدامات ویژه خارج از چارچوب قانونی اختصاص داده نخواهد شد.

سخنگوی دولت ر خصوص عدم حضور وزرای به خصوص اقتصادی در میان خبرنگاران و برگزاری نشست‌های خبری تخصصی اظهار کرد: سعی می‌کنیم که مطالبه مردم به گوش دولت برسد و پاسخ‌های دولت به گوش مردم منتقل شود. تأکید دارم که بدون حضور اهالی رسانه، انجام هیچ کاری برای دولت امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در صورت سکوت خبری، دیگران قصه‌های خود را برای ما روایت خواهند کرد.

وی ادامه داد: طبیعی است که برخی مسئولان به دلیل شدت مشغله کاری، کمتر در فضای رسانه حضور پیدا کنند. قرار شد که وزرا پاسخگویی بیشتری در این زمینه داشته باشند و پیشنهاد شما نیز بسیار مناسب است و حتماً بررسی خواهد شد. در راستای همین موضوع، برنامه شنبه و دوشنبه به صورت گفت‌وگوی مستقیم با مردم دنبال شد و از هرگونه پیشنهاد شما عزیزان برای بهبود این گفت‌وگوها استقبال می‌کنیم.

مهاجرانی عنوان کرد: رئیس‌جمهور شخصاً پاسخگو هستند و همچنین از تمامی وزرا می‌خواهند که پاسخگویی داشته باشند. همان‌طور که پیش‌تر در حیاط دولت عرض شد، پیام شما منتقل شده و مسئولان مربوطه حضور یافته‌اند.

جریان اینترنت برای همه مردم کشور بسیار حیاتی است

مهاجرانی در خصوص رفع فیلترینگ، گفت: عهد و وعده‌های دولت سر جای خود است و ما قبول داریم که بخشی از آن مربوط به دولت گذشته بوده و در حال پیگیری است. وزیر محترم ارتباطات نیز معتقد هستند که همان‌طور که اکسیژن برای موجود زنده ضروری است، امروز جریان اینترنت برای همه مردم کشور بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: تجربه ۱۲ روزه اخیر این نکته را ثابت کرد که تعداد زیادی از مردم، یکی از مهمترین دغدغه‌هایشان موضوع اینترنت بوده است. دولت طبیعتاً هیچ سکویی را در فهرست فیلترینگ نگه نخواهد داشت، اما موضوعات در حال بررسی هستند تا امنیت برقرار شود.

مهاجرانی عنوان کرد: اگر اسرائیل به ایران حمله یا تجاوز نکرده بود، فیلترها بسیار زودتر رفع می‌شدند و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی است و به نظر می‌رسد که رویکردهای امنیتی دولت در این زمینه متناسب با شرایط کشور اتخاذ شده است.

سخنگوی دولت در خصوص مشکلات موجود در اجرای طرح کالا برگ‌ها در برخی فروشگاه‌ها، گفت: مشکلی در پرداخت بدهی این عزیزان وجود داشت که دولت معتقد است قسمتی از پرداخت‌ها انجام شده است. این مشکل ناشی از مسائل سیستمی بود و در حال مرتفع شدن است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه موضوعات تراز تجاری این افراد نباید تحت فشار قرار گیرد، مدل پرداخت کمی تغییر خواهد کرد. رفع این مشکل در اولویت نخست دولت قرار دارد و تأکید می‌کنم که ان‌شاءالله مشکل برطرف خواهد شد و برای سایر دوره‌های کالا نیز مشکلی وجود نداشته است.

سخنگوی دولت در خصوص آلودگی شهرها و برنامه دولت برای مقابله با آن به خصوص با ورود به نیمه دوم سال، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی که در کشور و کشورهای همسایه رخ داده است، سبب شده که در چند سال اخیر شاهد گرد و غبار در بخش‌های مختلف کشور باشیم.

وی افزود: در مورد مشهد، طبق اعلام سازمان محیط زیست، این آلودگی از نوع گرد و غبار بوده و آلودگی گازی نبوده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً افزایش پایه واحدهای صنعتی و مدیریت آن‌ها، به‌خصوص واحدهایی که در حال ساخت هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا برخی صنایع می‌توانند به شدت آلودگی گرد و غبار ایجاد کنند. همچنین محدود کردن فعالیت معادن شن و ماسه از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: در عین حال، موضوعاتی که با گاز و آلاینده‌ها سر و کار دارند، مانند استفاده از خودروهای فرسوده و معاینه فنی خودروها و نیز توسعه وسایل نقلیه عمومی، بسیار مهم هستند.

مهاجرانی عنوان کرد: لازم است اشاره کنم که هر صبح هنگام عبور از خیابان ولیعصر و دیدن مردم در صف‌های اتوبوس، احساس خجالت و نگرانی می‌کنم، زیرا این وضعیت نشان‌دهنده نقص زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی است.

وی افزود: یکی از وظایف مهم دولت، ایجاد و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی است که ان‌شاءالله هم قطار شهری و هم خودروهای عمومی توسعه خواهند یافت.

سخنگوی دولت در خصوص استیضاح‌های مطرح در مجلس و اینکه آیا دولت آن را سیاسی می‌داند یا خیر، گفت: نظارت مجلس را به رسمیت می‌شناسیم، به آن احترام می‌گذاریم و خدا قوت می‌گوئیم به همه کسانی که در این شرایط دشوار برای مردم تلاش می‌کنند. اعضای کابینه بیش از ۳۰۰ بار در سال نخست دولت در مجلس حاضر شدند و در کمیسیون‌ها نیز این حضور انجام شد. این عدد نشان‌دهنده تعامل دقیق مجلس و پاسخگویی وزرا و رئیس‌جمهور است.

وی ادامه داد: این حضور و تعامل، بیانگر تعهد دولت به پاسخگویی و اولویت‌دادن به مسائل مردم است و در شرایط فعلی کشور، نباید اجازه دهیم که نابسامانی یا ایجاد تزلزل در فعالیت وزارتخانه‌ها، وضعیت مردم را دشوارتر کند.

وی بیان کرد: معاون محترم پارلمانی نیز در این قضیه وظیفه مشخص خود را دارد و یکی از رسالت‌های ذاتی ایشان، پیگیری این موضوعات است.

مهاجرانی عنوان کرد: تعداد بالای حضور وزرا در مجلس، نشان‌دهنده تعامل و پاسخگویی دولت است و تأکید کرد که هرجا لازم باشد، وزرا و رئیس‌جمهور پاسخگو خواهند بود.

دولت همواره آماده گفتگو با تمامی طرف‌هاست ولی با پیش‌شرط‌های مبتنی بر احترام

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا میان ایران و مقامات آمریکایی پیامی رد و بدل شده است یا خیر و چشم انداز مذاکره با آمریکا به چه صورت خواهد بود، اظهار کرد: ما همواره در مسیر مذاکره بوده‌ایم و این موضوع را بارها مطرح کرده‌ام، اما لازم است یک بار دیگر تأکید کنم. در تاریخ ۲۳ خرداد ماه که حمله به ایران صورت گرفت، ما دقیقاً در موقعیت مذاکره قرار داشتیم.

وی ادامه داد: هر زمان که طرف مقابل تلاش کرده است خواسته‌های خود را دیکته کند، ما با تمامی کشورها وارد مذاکره شده‌ایم و همواره دنبال احقاق حقوق مردم بوده‌ایم و حتی یک لحظه از این فرصت‌ها را از دست نخواهیم داد.

مهاجرانی بیان کرد: مذاکره اصولی قواعد خود را دارد و باید بر مبنای منافع ملی صورت گیرد دولت همواره آماده گفتگو با تمامی طرف‌هاست، به شرط آنکه ابتدا موضوع را تثبیت کنند و پیش‌شرط‌ها مبتنی بر احترام رعایت شود.

سخنگوی دولت در خصوص موضوع آب و انتقال آن بین حوزه‌های آبریز کشور، گفت: انتقال آب بین حوزه‌ای از موضوعاتی است که هم مدافعان و هم مخالفان سرسخت دارد. در این زمینه، افرادی که در حوزه محیط زیست قلم می‌زنند، به حق بیشتر دارای نظر هستند، زیرا مخالفان این موضوع بسیار مصمم و جدی‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تهران در وضعیت بحرانی آب قرار داشت، انتقال آب به عنوان راهکاری برای استمرار زیست در این کلان‌شهر، به‌ویژه در شرایط خشکسالی، انجام شد. نکته مهم این است که برنامه‌های اساسی باید انتخاب شوند، از جمله استفاده از آب نامتعارف با چرخانی آب، جلوگیری از هدررفت، اصلاح الگوی مصرف شهری و اصلاح الگوی کشت.

وی افزود: بهبود کشت‌ها، استفاده از الگوی کشت جایگزین، حسابداری آب و توسعه منابع جایگزین نیز اقداماتی هستند که می‌توانند کمک شایانی به مدیریت آب کنند.

وی عنوان کرد: نباید فراموش کنیم که ما در فلات ایران و در اقلیم خشکی زیست می‌کنیم و هزاران سال است که در این اقلیم زندگی کرده‌ایم. این موضوع به این معناست که باید با ویژگی‌های اقلیم سازگار شویم و توسعه سرزمین را متناسب با این ویژگی‌ها و با توجه ویژه به محیط زیست پیش ببریم و همچنین صنایع را در مناطق مرتبط با ویژگی‌های اقلیمی جایگزین کنیم.

مهاجرانی در خصوص دغدغه تخصیص ارز برای فعالین اقتصادی، گفت: اظهار دغدغه‌مندی فعالان اقتصادی لازم است مورد توجه قرار گیرد. دولت تلاش می‌کند متناسب با شرایط بانک مرکزی، ارز تخصیص دهد، اما برخی مواقع برخی وزارتخانه‌ها بدهی‌هایی از گذشته داشته‌اند؛ به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی با وجود افزایش منابع تخصیصی از قبل بدهی حدود ۵ میلیارد دلاری به او رسیده است و این بدهی را دارد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی، دریافت و ورود ارز با مشکلاتی مواجه است، بنابراین باید با شیوه‌های مدیریتی و کارگروهی که تشکیل شده، موضوع توسط بانک مرکزی پیگیری و تسهیل شود. یقیناً با برگزاری جلسات منظم و با همراهی بانک مرکزی و رئیس‌جمهور محترم، تحت ریاست رئیس‌جمهور، این موضوعات پیگیری و اجرایی خواهد شد. این جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود تا مشکلات تولیدکنندگان عزیز کشور تا حد امکان مرتفع شود.

گفتگو از موضع تحمیل خواسته‌ها، دیگر گفتگو نیست

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در وضعیت شرایط اقتصادی فعلی رویکرد دولت در سیاست خارجی و در مواجهه با غرب چگونه است، اظهار کرد: گفت: دولت اهل تعامل، گفتگو و مذاکره است و این موضوع با تعاملی که با بسیاری از کشورها داشته‌ایم، اثبات شده است. هرچند با برخی کشورها دچار چالش‌هایی بودیم، این موضوعات امروز مرتفع شده و شاهد گسترش ارتباطات با آن‌ها هستیم.

وی ادامه داد: این بدان معناست که ما به دنبال گفتگو هستیم و از آن استقبال می‌کنیم، اما ما زمانی می‌توانیم وارد این فضا شویم که طرف مقابل حرمت لازم را رعایت کند و بپذیرد که گفتگو از موضع برابر باشد و نه از موضع بالا به پایین. گفتگو از موضع تحمیل خواسته‌ها، دیگر نامش گفتگو نیست.

مهاجرانی عنوان کرد: دنیای امروز خوب می‌داند که ایران اهل گفتگوست و این در برجام نیز به وضوح نشان داده شد. طبیعی است که هر زمان طرف مقابل بخواهد به صورت یک‌جانبه رفتار کند، ابتدا باید اصول گفتگو به رسمیت شناخته شود تا امکان گفتگوی واقعی فراهم گردد.