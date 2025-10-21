سردار احمدی: درگیری مسلحانه در مرز سلماس؛ ۱۸۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

سردار محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهرا اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی سلماس با استفاده از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی متوجه حضور تعدادی قاچاقچی مواد مخدر برای خارج کردن محموله مواد مخدر به آنسوی مرزها شده و بلافاصله با تجهیزات رزمی و تاکتیکی به محل شناسایی شده اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان در یک درگیری مسلحانه، ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان توانستند آنان را زمین گیر و تعداد ۸ کوله حاوی مقدار ۶۷ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه، یک کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک و ۱۱۵ کیلوگرم سایر مواد مخدر جمعاً ۱۸۴ کیلو و ۲۰۰ گرم را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری که تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد، تصریح کرد: مرزبانان با استفاده از تجهیزات هوشمند مرزهای استان را کنترل می‌کنند و اجازه هیچگونه ناامنی و ورود و خروج مواد مخدر از مرزهای کشور را به سوداگران مرگ نخواهند داد.