به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده با اشاره به جشنواره مطبوعات استان همدان اظهار کرد: مطبوعات و رسانههای هگمتانه، فرصتی ارزشمند برای تبیین نقش رسانهها در توسعه گردشگری غرب کشور و پاسداشت ثبت جهانی هگمتانه است.
وی با اشاره به حمایت ادارهکل میراث فرهنگی از این رویداد فرهنگی افزود: ثبت جهانی هگمتانه نقطه عطفی در معرفی میراث تاریخی همدان به جهان محسوب میشود و آثار منتشرشده از سوی رسانهها درباره ابعاد این ثبت جهانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: در بخش ویژه جشنواره، ۱۱ محور موضوعی پیشبینی شده که دو محور اصلی آن «توسعه گردشگری استانهای غرب کشور» و «ثبت جهانی هگمتانه» است و این جشنواره با نگاه منطقهای، زمینه همافزایی فرهنگی میان استانهای همدان، آذربایجانغربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام را فراهم میکند.
معصومعلیزاده با بیان اینکه استانهای غرب کشور از ظرفیتهای متنوع گردشگری برخوردارند یادآور شد: طبیعت بکر زاگرس، آئینهای اصیل اقوام فارس، ترک، کرد و لر و آثار تاریخی و مذهبی این منطقه، قابلیت معرفی مشترک در قالب یک شبکه رسانهای منسجم را دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان تأکید کرد: رسانهها در حفظ هویت تاریخی و توسعه اقتصادی نقشی کلیدی دارند و جشنواره مطبوعات هگمتانه میتواند زمینه گفتوگو و تعامل سازنده میان خبرنگاران، پژوهشگران و فعالان فرهنگی را فراهم سازد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این رویداد فرهنگی با مشارکت خانه مطبوعات استان همدان، نقطه آغاز همکاری پایدار میان اصحاب رسانه و دستگاههای فرهنگی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری و میراث فرهنگی غرب کشور در سطح ملی و بینالمللی باشد.
