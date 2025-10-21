داوری: ایجاد فهم مشترک بین مدیران و کارشناسان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب داوری روز سه شنبه در جلسه ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل استان، این هفته را فرصتی برای بازتاب اهمیت این حوزه برشمرد.

وی، خطاب به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: مطالبه‌گری صرف کافی نیست هر دستگاه باید با آسیب‌شناسی خود، به صورت فعالانه و بدون انتظار برای دستورالعمل، نسبت به رفع نقاط ضعف و تضمین تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی اقدام کند.

معاون استاندار بر لزوم ایجاد «فهم مشترک» بین مدیران و کارشناسان برای حل مسائل موجود تأکید و به حاضرین در جلسه افزود: مدیران خود باید مطالبه‌گر باشند و آنچه را برای صیانت از دستگاه و خدمت به مردم ضروری است، به صورت کارشناسی شده پیگیری کنند.

داوری، در کنار تقویت امید و انسجام ملی بر لزوم خدمت‌رسانی خالصانه مسئولان برای تأمین رفاه مردم تأکید کرد.