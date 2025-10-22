افتتاح ۳۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد با حضور اعضای هیئت امنای این نهاد و محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد.

سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در ابتدای این جلسه با تاکید بر نظارت مستمر و دقیق هیات امناء، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری وموسسه حسابرسی مفیدراهبر بر عملکرد کمیته امداد و دیگر موسسات زیرمجموعه، به ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده‌های تحت حمایت، اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار نفر و سال گذشته ۸۰ هزار نفر از جامعه هدف کمیته امداد به خودکفایی رسیدند.

بختیاری به حمایت‌های دولت و مجلس در حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن مددجویان پرداخت و تاکید کرد: در همین راستا سال گذشته با کمک نهادهای انقلابی (بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و خیّرین) بیش از ۳۰ هزار واحد مسکن برای مددجویان احداث شده که به زودی در مراسمی به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

رئیس کمیته امداد از ارائه ۶۲ هزار سری جیهزیه صددرصد داخلی به خانواده‌های تحت حمایت در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: بحمدالله اعتماد عمومی به کمیته امداد در سطح بسیار خوبی قرار دارد و سال ۱۴۰۳ شاهد رشد کمک‌های مردم نیکوکار و خیران در حوزه‌های مختلف بودیم.

وی به توفیقات کمیته امداد در برگزاری پویش‌های مردمی همچون اکرام ایتام، اطعام مهدوی، اطعام حسینی، جشن عاطفه‌ها، نذر قربانی و دیگر پویش‌ها پرداخت و افزود: خواسته مقام معظم رهبری از کمیته امداد، مردمی‌سازی خدمت‌رسانی است.

سید مرتضی بختیاری اضافه کرد: حرکت رو به جلوی کمیته امداد براساس برنامه‌های پیشرفت که توسط کارشناسان و متخصصان طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود، صورت می‌گیرد و سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر فعالیت‌های این نهاد نظارت دارند.

در ادامه این جلسه، دکتر محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اقدامات موفق کمیته امداد در سال ۱۴۰۳ گفت: این فعالیت‌ها مرهون زحمات حوزه‌های مختلف کمیته امداد در توانمندسازی همراه با حفظ کرامت و عزت نفس مددجویان بوده است.

وی ضمن تقدیر از اعضای هیئت امنا، رئیس، معاونان و مدیران به ویژه کارکنان خدوم این نهاد در سراسر کشور، افزود: با عنایت به گزارش ارائه شده و بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای نظارتی، عملکرد کمیته امداد در خدمت‌رسانی به مخاطبان شایسته و در خور توجه است.

معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به شفافیت فعالیت‌های کمیته امداد و پاسخگویی مطلوب این نهاد به جامعه هدف و نهادهای نظارتی، خاطرنشان کرد: براساس گزارش حسابرسی انجام شده، اقدامات و فعالیت‌های کمیته امداد تحت نظارت مراجع بالادستی و مطابق برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

براساس این گزارش، عملکرد کمیته امداد در سال ۱۴۰۳ مقبول ارزیابی شده و صورت‌های مالی این نهاد نیز به تصویب رسید.