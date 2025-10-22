رسولی: پیشرفت سد انحرافی مزرک تنکابن ۴۵ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رسولی از پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی سد انحرافی مزرک در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: این پروژه بزرگ که با هدف تأمین آب کشاورزی برای ۱۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی منطقه طراحی شده، در مسیر تکمیل قرار دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی سد انحرافی مزرک در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: این پروژه که از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز شده، اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده و با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. این سد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبی استان محسوب می‌شود.

وی افزود: سد مزرک با هدف تأمین آب کشاورزی برای ۱۱۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی ۹ روستای منطقه طراحی شده و به‌عنوان یک پروژه مهم، نقش حیاتی در بهبود وضعیت منابع آبی کشاورزی در غرب مازندران ایفا خواهد کرد.

رسولی ادامه داد: «عملیات اجرایی این سد که بر روی رودخانه چشمه‌کیله در حال ساخت است، شامل یک سازه به طول ۶۳ متر و حوضچه آرامش ۳۰ متری است که آب مورد نیاز روستاهای مزرک، کراتکله، کرف، شاغوزکوتی و دیگر مناطق اطراف را تأمین خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که برای تکمیل این پروژه در دو فاز هدفگذاری شده است و تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. برای تکمیل سد مزرک و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری در فصل زراعی پیش رو، به حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داریم.