رسولی: پیشرفت سد انحرافی مزرک تنکابن ۴۵ درصد است

تنکابن- مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی شرکت آب منطقه‌ای مازندران پیشرفت عملیات اجرایی سد انحرافی مزرک در شهرستان تنکابن را ۴۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رسولی از پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی سد انحرافی مزرک در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: این پروژه بزرگ که با هدف تأمین آب کشاورزی برای ۱۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی منطقه طراحی شده، در مسیر تکمیل قرار دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی سد انحرافی مزرک در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: این پروژه که از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز شده، اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده و با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. این سد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبی استان محسوب می‌شود.

وی افزود: سد مزرک با هدف تأمین آب کشاورزی برای ۱۱۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی ۹ روستای منطقه طراحی شده و به‌عنوان یک پروژه مهم، نقش حیاتی در بهبود وضعیت منابع آبی کشاورزی در غرب مازندران ایفا خواهد کرد.

رسولی ادامه داد: «عملیات اجرایی این سد که بر روی رودخانه چشمه‌کیله در حال ساخت است، شامل یک سازه به طول ۶۳ متر و حوضچه آرامش ۳۰ متری است که آب مورد نیاز روستاهای مزرک، کراتکله، کرف، شاغوزکوتی و دیگر مناطق اطراف را تأمین خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که برای تکمیل این پروژه در دو فاز هدفگذاری شده است و تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. برای تکمیل سد مزرک و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری در فصل زراعی پیش رو، به حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داریم.

