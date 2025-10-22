مصطفی دشتیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: محورهای بومی دهمین جشنواره رسانهای ابوذر در سیستان و بلوچستان شامل: سیستان و بلوچستان پایتخت وحدت اسلامی، نقش رسانه در اصلاح الگوی مصرف آب و برق، نخستین قیام به خونخواهی امام حسین و میزبانی زائران اربعین، خدمات بسیج در استان، نقش بانوان در رشد جامعه و تأثیر رسانه در تأمین امنیت پایدار است.
رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه سلمان افزود: محورهای کشوری جشنواره نیز شامل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد ملی و مقاومت مردمی، شعار سال، دستاوردهای انقلاب اسلامی، نقش رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت امید و نشاط اجتماعی و مقابله با آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
وی بیان کرد: جشنواره در قالبهایی چون گزارش، مصاحبه، یادداشت، تیتر، اینفوگرافی، موشنگرافیک، عکس، کلیپ، مستند و پادکست برگزار میشود و آثار باید در رسانههای دارای مجوز یا رسانه ملی منتشر شده باشند.
دشتی زاده ابراز داشت: مهلت ارسال آثار تا پایان آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقهمندان میتوانند از طریق پیامرسانهای روبیکا، ایتا یا سروش آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی در پایان هدف این دوره را تجلیل از تولیدات فاخر رسانهای، تقویت جریان رسانهای متعهد و شناسایی استعدادهای استان عنوان کرد و گفت: مراسم اختتامیه دیماه امسال در زاهدان برگزار میشود و آثار برتر به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
