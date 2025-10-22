به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مروی در دیدار میهمانان دومین همایش «دیپلماسی استانی» که شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهرماه در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین اجلاسی در مشهد مقدس و به برکت وجود حضرت علی بن موسیالرضا (ع) بیتردید پربارتر و ثمربخشتر خواهد بود؛ چراکه باور ما این است که هیچکس به این درگاه پناه نمیآورد مگر آنکه با امید و دست پُر بازگردد و هرکس به اندازه ایمان و توجهش از عنایات امام رضا (ع) بهرهمند میشود.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها گفت: تحریمها گرچه محدودیتهایی برای کشور ایجاد کردهاند، اما در دل خود فرصتهایی نیز نهفته دارند. چهبسا اگر این محدودیتها نبود، ایدهای مانند «دیپلماسی استانی» نیز به ذهن مسئولان خطور نمیکرد.
وی افزود: گاهی شنیده میشود برخی میگویند «ببینیم آینده چه میشود!» در حالی که این نگرش با تعالیم اسلام سازگار نیست. در منطق دین، «چه میشود» معنا ندارد؛ بلکه «چه باید بشود» و «چه نباید بشود» معنا دارد. خداوند به انسان اراده، اختیار و قدرت تغییر عطا کرده است.
مروی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» تأکید کرد: خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان تصمیم به تغییر بگیرند. این آیه نشان میدهد که خداوند ظرفیت و توان تحول را در وجود انسان قرار داده است و در سیره معصومین (ع) نیز بر همین اصل تأکید شده است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیه ۹۷ سوره نساء خاطرنشان کرد: از این آیه میتوان چنین برداشت کرد که اگر دشمنان، شما را در تنگنا قرار دادند، باید بهدنبال راهی دیگر باشید. «دیپلماسی استانی» مصداق همین منطق قرآنی است؛ اگر دشمن با تحریمها راهی را بست، باید مسیر جدیدی برای پیشرفت و تعامل گشود.
وی در ادامه با استناد به حدیث شریف «الکمال کل الکمال: التفقه فیالدین و الصبر علیالنائبه و تقدیر المعیشه» گفت: کمال انسان در سه چیز است؛ دینشناسی، صبر در برابر سختیها و تدبیر در معیشت. چه مدیر یک خانواده باشید، چه مدیر یک استان یا کشور، باید برای معیشت و رفاه مردم تدبیر کرد. این آموزه دین ماست و برنامههای شما در همین جهت قابلتقدیر است.
مروی همچنین با تأکید بر اهمیت جایگاه مشهد در دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی کشور تصریح کرد: مشهد دروازه ارتباطی ایران با شرق و شمال شرق آسیاست و ظرفیتهای بکری در این منطقه وجود دارد. یکی از مهمترین این ظرفیتها حضور زائران است. بر اساس گزارشها، حدود ۵۰ درصد گردشگران کشور را زائران تشکیل میدهند و باید از این ظرفیت عظیم در گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی و حوزه زائران سلامت بهرهبرداری کرد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بیمارستان رضوی برای دومین سال متوالی عنوان صادرکننده نمونه ملی در حوزه گردشگری سلامت را کسب کرده است؛ این منطقه ظرفیتهای ارزشمندی در عرصه خدمات درمانی بینالمللی دارد.
وی در پایان اظهار کرد: آستان قدس رضوی با تمام توان در خدمت دولت و ملت است و هر اقدامی که بتواند انجام دهد، وظیفه خود میداند. این همکاری هم بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب بنده است و هم وظیفهای دینی، ملی و انقلابی محسوب میشود. با همکاری و همافزایی میتوان از چالشهای پیشرو عبور کرد.
گفتنی است؛ در این مراسم وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سفرای جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ کشور جهان، استانداران استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و هرمزگان و جمعی از معاونان وزارتخانهها حضور داشتند.
