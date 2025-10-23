به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانمحمدی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز شمالی پروژه سبزهمیدان زنجان اظهار کرد: سیاستگذاری صحیح شورای اسلامی شهر و درایت طراحان این پروژه موجب شد تا سبزهمیدان به یکی از جامعترین میدانهای سبز کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: طرح سبزهمیدان نخستینبار در سال ۱۳۶۷ تصویب شد و پس از گذشت سه دهه، با رویکردی تازه و نگاه بازآفرینانه، دوباره به مرحله اجرا رسید. تملک اراضی مربوط به پروژه از دهه ۸۰ آغاز شده و از سال ۱۴۰۰ فعالیتهای اجرایی آن بهصورت پایدار ادامه یافته است.
شهردار زنجان ادامه داد: در طراحی این میدان شاخصهایی همچون حفظ ارزشهای مذهبی، احترام به آثار تاریخی و بهرهگیری از معماری اصیل ایرانیـاسلامی مد نظر قرار گرفته است. به گفته وی، طراح پروژه با استفاده از نظرات شهروندان تلاش کرده است تا پیوندی میان پیشینه تاریخی شهر و نیازهای زندگی امروزی برقرار کند.
سلطانمحمدی با بیان اینکه سبزهمیدان امروز تنها یک فضای عمومی نیست، گفت: این پروژه نماد بازآفرینی شهری است؛ تلاشی برای بازگرداندن روح زندگی به بافتهای فرسوده و ایجاد فضایی سرزنده و انسانمحور در مرکز شهر زنجان.
وی افزود: تجربه نشان داده هرگاه حمایتهای ملی و نگاه کلان دولت در کنار اراده محلی و مشارکت مردمی قرار گیرد، تحولی ماندگار در آینده شهرها رقم خواهد خورد. این طرح نمونهای از همافزایی میان دستگاههای مختلف و تجلی همکاری مدیریت شهری و مردم است.
شهردار زنجان همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهر گفت: زنجان با پیشینهای غنی و آثار ارزشمندی چون مسجد جامع، بازار تاریخی و میدان سبز، نیازمند برنامهریزی دقیق برای حفاظت و احیای بافتهای تاریخی خود است.
وی ادامه داد: محدوده شهر زنجان حدود شش هزار هکتار وسعت دارد و نزدیک به پانصد هزار نفر در آن ساکن هستند که حدود ۱۲ درصد جمعیت در محدودههای هدف بازآفرینی قرار دارند.
سلطانمحمدی با اشاره به اجرای طرحهای متعدد در این مناطق خاطرنشان کرد: پروژه ساماندهی زمین بایر محله بیسیم از جمله این طرحهاست که با هدف کاهش فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت محله در حال اجراست.
نظر شما