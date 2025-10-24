امام جمعه موقت شیراز:اراده مردم ایران بر دفاع از حق و عدالت استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، اهمیت و فضیلت اخلاقی انصاف را مورد بحث قرار داد و به اهمیت رعایت این فضیلت اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: اگر انصاف در جامعه حاکم شود، بسیاری از مشکلات بشریت حل خواهد شد. در قرآن و روایات متعدد، انصاف به عنوان یکی از شاخصه‌های انسان‌های با فضیلت معرفی شده است و انسان باید همیشه در خط حق و حق‌گرایی قرار گیرد و از باطل و هوای نفس خودداری کند.

وی به حدیث‌های فراوانی اشاره کرد که بر اهمیت انصاف تأکید دارند، از جمله سفارش امیرالمومنین (ع) به مؤمنان که باید با خدا و مردم با انصاف رفتار کنند و سپس افزود: بی‌انصافی در نعمت‌ها در حق دیگران در مال و در رفتارهای اجتماعی باعث مشکلات و مجازات‌های دنیوی و اخروی می‌شود.

بی‌انصافی در نعمت‌ها مجازات دنیوی و اخروی دارد

حجت‌الاسلام رضوی اردکانی نمونه‌هایی از رفتارهای ناعادلانه در خانواده، جامعه، کسب‌وکار و اداره‌ها ذکر کرد و گفت: بی‌انصافی در خانواده، کم‌توجهی به نیازهای دیگران، تقلب در کسب‌وکار، گرانی و سودجویی بی‌مراعات و بی‌توجهی مدیران و مسئولان به حقوق مردم از نمونه‌های رفتار ناعادلانه است.

امام جمعه موقت شیراز تأکید کرد: انصاف در خرج کردن، در تقسیم مال و در برخورد با دیگران، موجب برادری، محبت و اتحاد می‌شود و بی‌انصافی باعث اختلاف و تفرقه می‌گردد.

حجت‌الاسلام رضوی اردکانی نمونه‌هایی از فضائل افراد با انصاف مانند علامه مجلسی را ذکر کرد که با انجام کارهای کوچک و نیکو، مانند نجات یک بچه‌گربه از سرما، به مقام‌های عالی در بهشت رسیده است.

وی در پایان خطبه‌های اول نماز جمعه شیراز بر اهمیت انصاف در تمامی ابعاد زندگی تأکید کرد و گفت: بی‌انصافی حتی در سطح کوچک، عواقب منفی در دنیا و آخرت دارد و باید همواره در مسیر انصاف حرکت کرد.

حضرت زینب (س) نماد عفت، بصیرت و توجه به خداوند است

امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های دوم نماز جمعه شیراز خود به ولادت حضرت زینب کبری (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س)، بزرگ‌ترین شخصیت زن در اسلام پس از حضرت فاطمه زهرا (س) هستند و به دلیل فضائل اخلاقی، شجاعت، عفت، عصمت، ایثار، صبر و مقاومت، جایگاهی ویژه در تاریخ اسلام دارند.

وی ادامه داد: خطبه‌های ایشان در کوفه، که در آن‌ها مردم را محاکمه کردند، نمونه‌ای از بلاغت و بصیرت ایشان است. ایشان مادر شفاعت‌کننده‌ای هستند که پس از حضرت فاطمه زهرا (س)، مقام والایی دارند و در قیامت شفاعت می‌کنند. همان‌طور که امام سجاد (علیه‌السلام) درباره علم و معرفت ایشان سخن گفته‌اند و این بانوی گران‌قدر را مظهر علم، ایمان و مقاومت معرفی کردند.

حجت‌الاسلام رضوی اردکانی افزود: حضرت زینب (س) در مقابل یزید دیکتاتور، ایستادگی کردند و خطبه‌ای تاریخی خواندند که کاخ یزید را ویران کرد. ایشان نماد عفت، بصیرت و توجه به خداوند هستند و در تمام مصیبت‌های کربلا با شجاعت و ایثار نقش‌آفرینی کردند.

قانون کاپیتولاسیون، نماد سلطه‌پذیری بود

امام جمعه موقت شیراز در ادامه سخنان خود به مناسبت آبان‌ماه سال ۱۳۴۳ اشاره کرد که طی آن، قانون ننگین و ظالمانه‌ای در ایران تصویب شد، مبنی بر اینکه مستشاران آمریکایی در کشور مصونیت قانونی داشته باشند و دادگاه‌ها نتوانند آن‌ها را محاکمه کنند.

وی این قانون را نماد سلطه‌پذیری و خیانت به ملت ایران دانست و یادآور شد: امام خمینی (ره) این قانون را به شدت محکوم کرد.

حجت‌الاسلام رضوی اردکانی به جنایات آمریکا و استبداد شاه اشاره کرد و گفت: زمان شاه، ملت در فقر و فلاکت به سر برده و دولت‌ها به فکر مردم نبودند، اما پس از انقلاب اسلامی، خدمات زیادی از جمله توسعه زیرساخت‌ها و رفاه عمومی به کشور ارائه شد.

مردم فلسطین نماد ایستادگی در برابر ظلم هستند

وی روز ۸ آبان، روز نوجوان و بسیج آموزش و پرورش که سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده است را گرامی داشت و او را نماد ایثار و شهادت‌طلبی معرفی کرد که نقش مهمی در فرهنگ مقاومت دارد.

حجت‌الاسلام رضوی اردکانی در ادامه به موضوع فلسطین و جنایات اسرائیل پرداخت و تأکید کرد: فلسطین که پیش از اسلام سرزمین مسلمانان بوده، اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارد و آمریکا و اروپا در این وضعیت نقش دارند. اسرائیل که بر پایه ظلم و ناپاکی ساخته شده، با حمایت آمریکا به جنایات خود ادامه می‌دهد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با قدرت نظامی و اراده ملت آماده دفاع از فلسطین است و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا را رد می‌کند. مردم فلسطین و مقاومت آن‌ها، نماد ایستادگی در برابر ظلم است و باید با اتحاد و ایمان مقابل این تجاوزات ایستاد.

امام جمعه موقت شیراز بر اهمیت عدالت تأکید کرد و گفت: اگر دشمنان دست از تجاوز بر ندارند، عاقبت آن‌ها ویرانی و نابودی است و اراده ملت ایران بر دفاع از حق و عدالت استوار است.