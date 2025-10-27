هوش مصنوعی بر اقتصاد و صنعت اثرگذار است؛ نیازمند سازمان مستقل هستیم

میثم ظهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، گفت: در مجلس، پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مطرح شد مبنی بر اینکه سازمان یا ستادی برای پیگیری مسائل پیرامون هوش مصنوعی تشکیل شود.

وی بیان کرد: در نهایت، نظر اکثریت نمایندگان بر این شد که یک سازمان مستقل با استفاده از امکانات موجود تشکیل و دبیرخانه آن شورا ذیل رئیس‌جمهور فعالیت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، اظهار کرد: به نظر من، اهمیت موضوع هوش مصنوعی به‌قدری بالاست که شایسته است یک سازمان داشته باشد.

وی افزود: در کشور ما برای موضوعاتی مانند چای و فرش سازمان‌های مستقلی وجود دارد. حال آنکه هوش مصنوعی، با توجه به تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد، صنعت، آموزش و حتی امنیت ملی، بی‌تردید موضوعی کم‌اهمیت‌تر از این حوزه‌ها نیست و لازم است سازمان مستقلی داشته باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان برخی معتقدند که هوش مصنوعی باید ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، در حالی که یکی از مأموریت‌های معاونت علمی، پرداختن به موضوعات نوآورانه از جمله هوش مصنوعی است، اما ذات معاونت علمی باید ستادی و سیاست‌گذار باقی بماند و وارد اجرا نشود. از همین رو، تأسیس سازمانی مستقل در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه اجرایی و ملی این حوزه را تثبیت کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی برای دولت بار مالی دارد، گفت: خیر. سازمان ملی هوش مصنوعی در دولت شهید رئیسی تشکیل شده بود و ما اکنون در حال تکمیل اساسنامه و تصویب قانون آن هستیم تا این سازمان بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مأموریت‌های خود را به‌صورت رسمی انجام دهد.