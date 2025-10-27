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۵ آبان ۱۴۰۴، ۷:۰۰

هوش مصنوعی بر اقتصاد و صنعت اثرگذار است؛ نیازمند سازمان مستقل هستیم

هوش مصنوعی بر اقتصاد و صنعت اثرگذار است؛ نیازمند سازمان مستقل هستیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت و تأثیرات گسترده هوش مصنوعی در کشور گفت: همان‌گونه که کشور برای چای و فرش سازمان دارد، هوش مصنوعی نیز باید سازمان مستقل داشته باشد.

میثم ظهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، گفت: در مجلس، پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مطرح شد مبنی بر اینکه سازمان یا ستادی برای پیگیری مسائل پیرامون هوش مصنوعی تشکیل شود.

وی بیان کرد: در نهایت، نظر اکثریت نمایندگان بر این شد که یک سازمان مستقل با استفاده از امکانات موجود تشکیل و دبیرخانه آن شورا ذیل رئیس‌جمهور فعالیت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، اظهار کرد: به نظر من، اهمیت موضوع هوش مصنوعی به‌قدری بالاست که شایسته است یک سازمان داشته باشد.

وی افزود: در کشور ما برای موضوعاتی مانند چای و فرش سازمان‌های مستقلی وجود دارد. حال آنکه هوش مصنوعی، با توجه به تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد، صنعت، آموزش و حتی امنیت ملی، بی‌تردید موضوعی کم‌اهمیت‌تر از این حوزه‌ها نیست و لازم است سازمان مستقلی داشته باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان برخی معتقدند که هوش مصنوعی باید ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، در حالی که یکی از مأموریت‌های معاونت علمی، پرداختن به موضوعات نوآورانه از جمله هوش مصنوعی است، اما ذات معاونت علمی باید ستادی و سیاست‌گذار باقی بماند و وارد اجرا نشود. از همین رو، تأسیس سازمانی مستقل در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه اجرایی و ملی این حوزه را تثبیت کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی برای دولت بار مالی دارد، گفت: خیر. سازمان ملی هوش مصنوعی در دولت شهید رئیسی تشکیل شده بود و ما اکنون در حال تکمیل اساسنامه و تصویب قانون آن هستیم تا این سازمان بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مأموریت‌های خود را به‌صورت رسمی انجام دهد.

کد مطلب 6635034
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      2 2
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      چرا سازمان ! فردا تبدیل بشه به فساد چرا مثل امارات ابوظبی در زمینه هوش مصنوعی شهر هوش مصنوعی به صورت همکاری با یک کشور برتر در زمینه هوش مصنوعی افتتاح همکاری مشترک نمی کنید . مثل محمد بن زائد که دستور داد برای احیای تشکیل شورای هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته
    • NP IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      1 0
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      الان تمام نگرانی آمریکا در زمینه هوش مصنوعی چون با آمریکا برابری می کنه یک رقیب اینه که چین در زمینه هوش مصنوعی جایگزین خودش نزد اعراب منطقه حاکمان شیوخ در منافع اقتصادی نشه و خیلی فن آوری های خودش در خصوص دانش هوش مصنوعی به دست چین نیافته حساسیت ضعف های زیادی روی چین در زمینه هوش مصنوعی برای آمریکا وجود داره
    • NP IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      2 0
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      حساسیت آمریکا به دانش علم و سرمایه گذاری چین در زمینه هوش مصنوعی در منطقه بسیار بالاست مخصوصا ضعف بالای آمریکا در کشورهای توسعه یافته منطقه ..
    • NP IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      2 1
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      الان کم نداریم تو کشور سازمان هایی که کلی فساد داخلشه حالا هم در تلاش به اضافه کردن فسادخانه هستند !؟؟ همون قبلی ها رو از فساد کاملا ریشه کن کنید ، تا قبل از شکل گیری اضافه کردن سازمان یک نهاد برای فساد دیگر . والا شده مثل تشکیل کلی بانک در ایران کشور !؟
    • NP IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      0 1
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      الان حدس من اینه خیلی ها هم این داخل همسو با دشمن نگران این هستند که در زمینه علم و دانش هوش مصنوعی چین در کنار ایران قرار نگیره .. چون این برای غرب دشمنان داخلی بیرونی نفوذی خوشایند نیست برای همین هر راهی پیدا می کنند برای مانع تراشی در داخل و جلوگیری . همین اقدامی که آمریکا در کشورهای منطقه در زمینه هوش مصنوعی بر علیه چین و کنترل چین انجام داده
    • NP IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      2 0
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      خود غرب این مساله حقیقت رو کاملا فهمیده که در زمینه هوش مصنوعی چین برابری می کنه با خودش و حتی فراتر از خودش برای همین بسیار حساسیت شدیدی به چین در زمینه هوش مصنوعی و در منطقه کشورهای توسعه یافته داره
    • NP IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      1 0
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      حتی اعراب منطقه هم بخوان با چین در زمینه هوش مصنوعی همکاری بیشتری داشته باشند غرب آمریکا براشون تصمیم گیری می کنه به اعراب اجازه نخواهد داد کلا در ابوظبی کشورهای عربی همکاری در زمینه هوش مصنوعی در اختیار آمریکاست
    • NP IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      و به خاطر حساسیت به چین بسیار هم محتاطانه عمل می کنه تا در این کشورها خیلی از چیزهای دیگر در زمینه هوش مصنوعی در اختیار چین قرار نگیره .. به دست چین حتی نیافته که بخواد روش کار کنه . و فکر کنم در خود خاک آمریکا این همکاری سرمایه گذاری شکل گرفته .
    • Arya IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      0 2
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      نباید به صورت بی رویه کشور را به هوش مصنوعی سپرد ،علی الخصوص که یکسری کاملا بی اطلاع هم هستند از نحوه عملکرد هوش مصنوعی اما طرفدار سر سخت آن هستند و فکر میکنند هوش مصنوعی خیلی با هوشه
    • Pinetwork IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
      1 0
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      هوش مصنوعی و سیستم مالی دنیا به زودی با هم اقدام و تغییر خواهند کرد با پول دیجیتال تازه ساخت و قدرتمند کوانتمی زد هک و نوسان یعنی همون استیبل کوین ک دنیا رو چه بخواهیم چه نخواهیم فرا خواهد گرفت و همین حالا هم بسیاری از مردم دنیا این پول رو در دست دارن و بسیار ارزشمند هست ولی هنوز این پروژه در حال بارگذاری و پیشرفت هست به زودی بازارها بانک ها و دولت هارو فرا خواهد گرفت

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