دلایل خارج شدن استقلال از وضعیت بحرانی/تصمیم ساپینتو به آبی ها کمک کرد

نصرالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی سه بر صفر استقلال برابر فجر سپاسی شیراز و رسیدن آبی پوشان به صدر جدول گفت: قبل از اینکه هر صحبتی در خصوص این بازی داشته باشم باید درگذشت اکبر کارگر جم سیم خاردار فوتبال ایران را تسلیت بگویم. او یکی از بهترین مدافعان فوتبال ایران بود که سال‌ها برای استقلال و تیم ملی بازی کرد اما بیماری امان او را گرفت و در نهایت هم جان به جان آفرین تسلیم کرد. درگذشت این عزیز را به خانواده او تسلیت گفته و برای بازماندگان سلامتی و صبر را خواستارم.

کارشناس فوتبال گفت: استقلال در سه هفته پیاپی به سه برد خوب دست پیدا کرده و حالا با گذشت بیش از یک سال توانست دوباره به صدر جدول بازگردد. ساپینتو اگرچه در هفته‌های اول خوب نتیجه نمی‌گرفت و مورد انتقادهای شدید قرار داشت اما با جابجایی‌های زیاد توانست به ترکیب اصلی دست پیدا کرده و حالا می‌بینیم که این ترکیب جوان و با تجربه به سه برد پیاپی رسیده و توانست فجر سپاسی که یکی از تیم‌های خوب ایران است را با یک برد پرگل شکست دهد.

وی افزود: ساپینتو و یارانش به هدفی که می‌خواستند دست پیدا کردند. خط دفاع خوب، گلر مطمئن، هافبک‌های بازی ساز و مهاجمان قدرشناس همه در یک قاب جمع شده اند و توانسته اند استقلالی که عملکرد خوبی در ابتدای فصل نداشت را به یک تیم منسجم و گلزن تبدیل کنند. آبی‌ها باید این انگیزه و توان را در بازی‌های آینده هم داشته باشند و هر چه بیشتر تلاش کنند نتیجه بهتری خواهند گرفت.

عبداللهی در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر آلومینیوم اراک که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد، گفت: آلومینیوم با مجتبی حسینی و بازیکنان جوانش انگیزه‌های بالایی دارد. حسینی بارها تیم‌های بزرگ فوتبال را شکست داده و به طور حتم این بار هم می‌خواهد در تهران شگفتی ساز شده و استقلال را زمینگیر کند. اگرچه استقلال این روزها بسیار هماهنگ و منسجم بازی می‌کند اما مجتبی حسینی راه بردن تیم‌های بزرگ را بلد است و می‌داند که چگونه برابر حریفان صاحب نام امتیاز بگیرد.

بازیکن سابق استقلال تاکید کرد: استقلال باید تمام تمرکزش را برای این دیدار بگذارد؛ گذشته را فراموش کرده و به آینده فکر نکند و تنها هدفش کسب سه امتیاز این دیدار در روز جمعه باشد. آبی‌ها به ترکیب ایده آل خود دست پیدا کرده اند و اعتقاد دارم تا زمانی که اتفاق خاصی برای استقلال نیفتد نباید دست به این ترکیب زد چون چه بازیکنان خارجی و چه داخلی شناخت خوبی از یکدیگر پیدا کرده و می‌دانند چگونه برابر حریفان بازی کنند.

کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: امیدوارم بازیکنان استقلال دچار غرور نشوند و فکر نکنند که چون فجر سپاسی را با یک برد پرگل آن هم در شیراز شکست داده اند پس هر حریفی که مقابل آنها قرار گرفت را به راحتی شکست می‌دهند. هر بازی ویژگی خاص خودش را دارد و نباید فریب بردهای گذشته را خورد. استقلال باید بدون غرور، با دقت و با هماهنگی کامل برابر آلومینیوم به میدان برود تا بتواند به آنچه که می‌خواهد دست پیدا کند.

عبداللهی در خصوص عملکرد خارجی‌ها و غیبت اندونگ گفت: آسانی و منیر کاملاً در ترکیب استقلال جا افتاده اند، درک خوبی از بازیکنان دیگر دارند و هم گلزنی می‌کنند و هم پاس گل می‌دهند و تأثیرگذاری زیادی در نتیجه‌های استقلال از خود به جای گذاشته اند. این دو بازیکن اگر در فرم ایده آل باشند به طور حتم گل‌های بیشتری برای استقلال خواهند زد و موقعیت‌های بیشتری را برای سایر بازیکنان به وجود خواهند آورد اما در مورد اندونگ باید بگویم او بی انضباطی کرده و باید پاسخگوی رفتار غیرحرفه اش باشد. اندونگ بازیکن خوبی است اما این دلیل نمی‌شود که هر کاری دلش خواست انجام دهد. او باید تابع قوانین و مقررات باشگاه باشد تا بتواند همچنان بازیکنی مؤثر و مفید برای استقلال باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران استقلال باید در بازی‌هایی که در تهران است ورزشگاه شهر قدس را کامل پر کنند. حمایت آنها انگیزه زیادی به بازیکنان خواهد داد و این انگیزه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت استقلال داشته باشد. پس روز جمعه طرفداران استقلال باید همه در ورزشگاه حضور داشته باشند تا بتوانند با حمایت از تیم محبوب خود یک پیروزی دیگر را با بازیکنان جشن بگیرند.