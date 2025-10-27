به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه ترکی حرییت گزارش داد که احتمالاً عقب نشینی عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک. ک) از این کشور مقدمه‌ای برای پایان تحرکات آنها به صورت کامل در سوریه و عراق باشد.

در این گزارش آمده است که روند مذکور زیر نظر سرویس اطلاعات ترکیه صورت می‌گیرد و در مراحل بعدی پایگاه‌های پ.ک. ک در شمال عراق تخلیه می‌شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، مرحله نخست شامل توقف تحرکات این عناصر در ترکیه و خروج آنها از این کشور عملاً انجام شده است.

روز گذشته سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه تاکید کرد: عقب نشینی تروریست‌ها از ترکیه و اعلام اتخاذ گام‌های جدید در خصوص خلع سلاح به مثابه پیشرفت در مسیری که به هدف اصلی منجر می‌شود است.

پ.ک. ک روز گذشته اعلام کرد که به فعالیت‌های خود داخل ترکیه پایان داده است.

این حزب اعلام کرد که بخشی از عناصر آن از مناطق مرزی ترکیه به اقلیم کردستان عراق منتقل شده‌اند و باقی عناصر نیز اگر ترکیه به روند صلح پایبند باشد منتقل خواهند شد.

گفتنی است در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک، در بیانیه‌ای از عناصر این حزب خواست تا سلاح‌های خود را کنار بگذارند، کنگره تشکیل دهند و این حزب را منحل کنند. پس از آن، پ.ک. ک اعلام کرد که دوازدهمین کنگره خود را در ۵ تا ۷ مه برگزار کرده و تصمیم به انحلال خود گرفته است.

در همین ارتباط، در ۱۱ ژوئیه، در مراسمی که در غار جسنه در مرز شهرستان دوکان در استان سلیمانیه برگزار شد، گروهی از عناصر پ ک ک به عنوان حسن نیت برای موفقیت روند صلح در ترکیه، سلاح‌های خود را به آتش کشیدند.