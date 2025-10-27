معتمد: تأمین و ذخیره سازی میوه شب عید در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی معتمد ظهر دوشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی ضمن بازدید از روند تأمین و ذخیره سازی میوه شب عید و نوروز ۱۴۰۵، افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردها برای تنظیم بازار میوه، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، به ویژه در فصول پیک مصرف است.

وی در حین بازدید از سردخانه‌های شهرستان‌های نقده و اشنویه، افزود: در مورد تنظیم بازار میوه، توسعه و تقویت زنجیره‌های تأمین، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیندهای توزیع اهمیت بسزایی دارد و تنظیم بازار میوه به تأمین و عرضه منظم و شفاف این کالاها در طول سال بستگی دارد.

معتمد تصریح کرد: همکاری نزدیک با کشاورزان و تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی دقیق برای برداشت و توزیع میوه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه تعاون روستایی می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت و جلوگیری از بحران‌های مقطعی در بازار میوه کمک کند.

در این بازدید، معاون فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی و نیز مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان، او را همراهی کردند.