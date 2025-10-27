زونگ پی وو: جهان نیاز به روحیه چندجانبه و اقتصاد فراگیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زونگ پی وو سفیر چین در تهران، در ابتدای نشست خبری صبح امروز خود با رسانه‌های داخلی از توجه رسانه‌های جمهوری ایران به توسعه روابط ایران و چین

وی ادامه داد: ما تلاش داریم تا سال ۲۰۳۵ در زمینه‌های اطلاعاتی و دفاعی و تأثیرگذاری بین‌المللی و جی دی پی به قدرت مهمی تبدیل شویم تا معیشت مردم تحقق یابد.

سفیر چین در تهران گفت: توسعه چین از جهان جدا نیست و بالعکس؛ طرف چینی از ظرفیت بازار بزرگ‌خود استفاده می‌کند تا همه کشورها بتوانند از تولیدات چینی بهره ببرند.

وی افزود: چین سیستم درهای باز را فعالانه گسترش می‌دهد و فضاهای همکاری سرمایه گذاری متقابل را توسعه می‌دهد و با کیفیت بالا ابتکار کمربند و جاده را دنبال می‌کند.

وی افزود: چین تلاش بیشتری انجام می‌دهد تا معیشت مردم را بهبود بخشد؛ از جمله تقویت ساخت و ساز معیشتی فراگیر و اساسی. از لحاظ سه بعدی اهداف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی چین در برنامه ۱۵ ساله چهاردهم تا شانزدهم ظرفیت‌های مهمی را معرفی می‌کند؛ بنیاد معیشت، تحکیم و تضمین می‌شود.

سفیر چین در تهران با بیان اینکه اشتغال با کیفیت بالا و کافی، بهبود نظام توزیع و نظام اجتماعی در این برنامه‌ها مدنظر است، گفت: همه این اقدام‌ها نشانه رویکرد مردم محور چین است؛ ما همیشه از نوآوری تکنولوژی برای بهبود توسعه استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: راه توسعه سبز، گسترش میابد. ما در برنامه‌های خود تلاش داریم توسعه سبز و توسعه کم کربن را افزایش دهیم؛ کاهش کربن و کاهش آلودگی جز اهداف ما در این زمینه است.

زونگ پی وو عنوان کرد: ایران و چین در سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته‌اند؛ ما تلاش داریم درباره توافق‌های صورت گرفته با ایران بر منافع متقابل و برد برد تاکید کرده و منافع را متوجه مردم کنیم.

وی گفت: می‌خواهم تاکید کنم که در برنامه ۵ ساله چین پیشنهادات متعددی برای دیپلماسی چین در نظر گرفته شده است. ایران و چین در ایجاد جامعه بشر با سرنوشت مشترک، مواضع مشترکی دارند. برای ترویج جامعه جهانی با سرنوشت مشترک نیاز داریم که ۴ ابتکار رئیس جمهور چین را با هم اجرا کنیم. ۴ ابتکار مهم در جامعه جهانی با بازخورد مثبتی مواجه شده و در ایران نیز از آن استقبال شده است.

وی ادامه داد: در ملاقات رؤسای جمهور دو کشور، جناب پزشکیان حمایت قاطع ایران را از ابتکار رئیس جمهور چین اعلام کردند. دیروز با آقای دکتر ولایتی دیدار کردم و هربار با ایشان ملاقات می‌کنم از خرد ایشان بهره‌مند می‌شوم. در دیدار روز گذشته ایشان فرمودند که وضعیت فعلی بسیار مشابه صد سال گذشته است و این مشابهت زیادی با مواضع طرف چینی دارد. ما در رد یکجانبه گرایی و هژمونی با ایران هم نظر هستیم.

سفیر چین در تهران عنوان کرد: ما می‌توانیم ببینیم که جامعه جهانی هم با یکجانبه گرایی مخالف است و این روند در نهایت به بن‌بست خواهد رسید. ایران و چین با چندچانبه‌گرایی موافق هستند و هر دو کشور امیدوار هستند نظم جدیدی را ایجاد کنند و این موضع مشترک ماست که بنیان مهم همکاری ماست.

جهان نیاز به روحیه چندجانبه و اقتصاد فراگیر دارد

وی درباره برنامه چین برای چندجانبه گرایی گفت: اگر ما به جامعه بین‌المللی فعلی نگاه کنیم می‌توان گفت جریان یکجانبه گرایی شدیدتر شده است. برخی کشورها مانند آمریکا نه تنها یک دیوار می‌سازنند بلکه زنجیره همکاری‌ها را قطع می‌کنند. طرف چینی معتقد است جهان نیاز به روحیه چندجانبه و اقتصاد فراگیر دارد.

سفیر چین در تهران ادامه داد: در سال‌های اخیر چین یک سیاست در باز را ترویج و سیاست سرمایه‌گذاری خارجی را تنظیم می‌کند. با کشورهای کمتر توسعه یافته ما خدمات با تعرفه صفر ارائه کردیم. این سیاست در باز مورد استقبال همه جهان قرار گرفته است. ما در این برنامه پنج ساله سیاست در باز را گسترش خواهیم داد. همچنین فضای همکاری متقابل را گسترش خواهیم داد و ابتکار کمربند جاده را توسعه می‌دهیم.

سفیر چین در تهران در پاسخ به خبرنگار مهر درمورد اینکه با توجه به استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای تحمیل فشار به کشورهای مستقل، چین اخیراً از موضوع «یوان دیجیتال» به عنوان سامانه تسویه برون مرزی استفاده می‌کند. در خصوص این سامانه و کشورهایی که از آن استفاده می‌کنند توضیح دهید، گفت: این سوال تخصصی و حرفه‌ای است؛ من معرفی ساده‌ای از آن بر اساس اطلاعات خود انجام می‌دهم؛ در حال حاضر اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل به محرک اقتصاد جهانی است؛ کشورهای مختلفی هم وارد این موضوع شده‌اند و چین هم به دنبال ساخت و ساز دیجیتال است؛ چین یوان دیجیتال را معرفی کرد تا درخواست‌های مردم در شرایط اقتصاد دیجیتال در ارزهای قانونی را برآورده کرده و هزینه‌های مربوطه را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در مورد استفاده فرامرزی در یوان دیجیتال در ماه سپتامبر بانک خلق چین در شانگهای مرکز یوان جهانی را ایجاد کرد؛ سکوهای پرداخت، بلاک چین و سرمایه دیجیتال برای تجارت‌های فرامرزی ایجاد شدند که کمک را برای سرمایه گذاری‌های فرامرزی رقم می‌زنند؛ چین با نگاه به آینده همچنان استفاده فرامرزی یوان دیجیتال و بلاک چین را تقویت می‌کند؛ برای سیستم پرداخت فرامرزی بین‌المللی چین نوآوری را فراهم‌می کند.

وی درباره جنگ تعرفه آمریکا علیه چین، تصریح کرد: در مورد جنگ تعرفه، جهان در حال تغییرات بزرگی است. حمایت گرایی، یکجانبه گرایی و جنگ تعرفه فقط به ثبات زنجیره تأمین جهانی ضربه می‌زند و تأثیر منفی بر ارتقا جهانی می‌گذارد. مواضع چین در این مسئله هموار و آشکار است. جنگ تعرفه به نفع هیچ طرفی نیست و هم چین و آمریکا باید با مذاکرات مسائل مربوطه را حل و فصل کنند.

حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق صلح‌آمیز و دیپلماتیک، تنها انتخاب است

سفیر چین در تهران درباره نامه مشترک ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل و همچنین مدیرکل آژانس درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱، اظهار کرد: طرف چین ی همواره اصرار دارد که حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق صلح‌آمیز و دیپلماتیک تنها انتخاب است و ما با تهدید و زورگویی مخالفت می‌کنیم. کشورهای مربوطه اصرار داشتند که اسنپ بک را فعال کنند و این نه تنها سازنده نیست، بلکه منجر به عقب افتادن حل و فصل دیپلماتیک می‌شود.

وی ادامه داد: طرف چینی از آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار است که حسن نیت سیاسی را نشان دهند و مسئله هسته‌ای به حل و فصل دیپلماتیک برگردانده شود و از گسترش تنش جلوگیری کنند. طرف چینی به مواضع برابری خود تاکید دارد.

وی در مورد مواضع چین نسبت به تحریم‌ها علیه ایران و واکنش این کشور به احتمال اقدام آمریکا و اروپا علیه همکاری‌های ایران و چین، بیان کرد: به طور اصولی چین همواره با تحریم‌های یکجانبه مخالفت می‌کند چه علیه ایران و چه علیه چین. انجام همکاری عادی همه کشورها با ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی یک اقدام عادلانه و منطقی است. اگر منافع طرف چینی مورد ضربه قرار گیرد اقدامات لازم برای حفاظت از منافع قانونی خود صورت خواهد گرفت.