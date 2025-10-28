ادای احترام شینا انصاری به ۳هزار شهید استان سمنان درگلزار شهدای گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور صبح سه شنبه در نخستین برنامه کاری خود در سفر یک روزه به گرمسار، به گلزار شهدای این شهرستان رفت

وی در این برنامه نسبت به سه هزار شهید استان سمنان و به خصوص شهدای محیط‌بان و منابع طبیعی استان ادای احترام کرد.

شینا انصاری در این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از مجاهدت‌های جهاد گونه محیط بانان بیان کرد: شهدای محیط بان از مظلوم ترین شهدای کشورمان هستند.

انصاری با بیان اینکه محیط بانان در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند، گفت: حفظ محمیط زیست کشورمان را مرهون مجاهدت‌های این محیط بانان هستیم.

وی برای حضور در مراسم روز ملی محیط بان و مراسم قدردانی از دست اندرکاران پروژه احیای گورخر ایرانی به گرمسار سفر کرده است وی قرار است تا ساعاتی دیگر در این مراسم سخنرانی کند.