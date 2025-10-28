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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

رشد چشمگیر ۲۱درصدی ارزش ضمانتنامه‌های صادره بانک مسکن در نیمه اول ۱۴۰۴

رشد چشمگیر ۲۱درصدی ارزش ضمانتنامه‌های صادره بانک مسکن در نیمه اول ۱۴۰۴

سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن از رشد ۲۱ درصدی مبلغ ضمانتنامه‌های صادره در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، فاضلیان با استناد به آمار گفت: این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، با صدور ۱۲ هزار و ۷۴۱ ضمانتنامه، خدمات مناسبی به متقاضیان ارائه کرده است.

وی افزود: بر این اساس، ارزش ضمانتنامه‌های صادره در دوره مذکور، بیش از ۱۵۲ هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۱ درصدی را رقم زده است.

عضو هیائت مدیره بانک مسکن همچنین گفت: متوسط مبلغ هر ضمانتنامه صادره طی سال جاری تا پایان شهریورماه، ۱۱/۹۶ میلیارد ریال است که افزایشی ۲۰ درصدی در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته داشته است.

معاون امور اعتباری بانک مسکن همچنین تاکید کرد که فرایند صدور ضمانت‌نامه‌ها در بانک مسکن با مدیریت ریسک دقیق و کنترل اعتباری قوی همراه بوده است.

به گفته وی، شاخص NPL در این بخش از پایین‌ترین سطوح در میان تسهیلات و تعهدات بانک قرار دارد که نشان دهنده سلامت اعتباری و اعتماد بالای مشتریان است.

کد مطلب 6637136

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