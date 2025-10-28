به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده روز سهشنبه در آئین افتتاح بیست و چهارمین اردوی عشایری دانشآموزان دختر سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ طرح محرومیت زدایی آموزشی در کمتر از یک سال گذشته با همراهی مردم و خیران مدرسهساز اجرا شده است. اما هدف فقط ساخت مدرسه نیست، بلکه تغییر رویکرد آموزشی است تا دانشآموزان مهارتهای زندگی، کار گروهی و تفکر خلاق را بیاموزند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم افزود: رئیسجمهور دکتر پزشکیان عدالت آموزشی را محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور قرار داده است و امروز شاهد آغاز نهضت محرومیتزدایی از مدارس و تقویت آموزش مهارتمحور بهویژه در مناطق عشایری و روستایی هستیم.
وی بیان کرد: مدال افتخار خدمت به دانشآموزان عشایری را با هیچ چیز عوض نمیکنیم.
حیکم زاده گفت: برگزاری جشنواره اردوی عشایری دانش آموزان دختر سراسر کشور همزمان با میلاد بانوی بزرگ اسلام، حضرت زینب (س) افتخاری بزرگ است، بانویی که نماد مهربانی، آگاهی و الگوی زن مستقل و مقاوم برای تمام جهانیان است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به سیاستهای آموزشی دولت چهاردهم اشاره و بیان کرد: رئیسجمهور دکتر پزشکیان از نخستین روز دولت، عدالت آموزشی را به عنوان اولویت اصلی کشور اعلام کرده است و برخلاف شعارهای مرسوم، وی به جای وعدههای اقتصادی صرف، تعهد دادند کودکان ایرانی در مدارس دولتی بهترین آموزشها را ببینند و پای این قول ایستادند.
وی افزود: برنامه توانمندسازی معلمان و بازنگری روشهای آموزشی از تابستان امسال آغاز شده و در ادامه در همه استانها اجرا میشود تا زمینه تحول واقعی در مدارس فراهم شود.
حکیم زاده افتخار نظام آموزشی ایران، میراث «محمد بهمنبیگی»، بنیانگذار آموزش عشایری است، گفت: همچنان رهرو راه آن مرد بزرگ هستیم که چادر سفید دانایی را در میان سیاهچادرهای عشایر برافراشت. امروز نیز باید مسیر او را با نگاهی نو ادامه دهیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت تحصیلی دختران عشایری در کشور ادامه داد: اکنون بیش از ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ دانشآموز دختر عشایری در حال تحصیل هستند و از این شمار ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در هنرستانها آموزش میبینند. در سال گذشته شمار هنرستانهای دخترانه عشایری از ۴۴ به ۴۹ واحد افزایش یافته است.
به گفته وی، رویکرد آموزش و پرورش عشایر حرکت به سمت رشتههای فنی و مهارتی متناسب با بوم منطقه است تا زمینه اشتغال و کار مولد برای فرزندان عشایر فراهم شود.
حکیم زاده تاکید کرد: توسعه خوابگاهها و مدارس شبانهروزی برای دختران عشایری در دستور کار جدی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و با حمایتهای دولت چهاردهم، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
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