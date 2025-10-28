مومنی: سیاست قطعی ایران، گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در حاشیه چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو که به میزبانی تهران و در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد در نشست خبری اظهار کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران ارتقا روابط و توسعه تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه است.

وی افزود: تدبیر رئیس جمهور در دولت چهاردهم بر تلاش همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بر اساس این رویکرد تعامل با همسایگان و گسترش این تعاملات است و ظرفیت بسیار خوبی در این سیاست وجود دارد که بر اساس آن در سازمان اکو همکاری‌های مشترکی برقرار کرده‌ایم.

وزیر کشور با اشاره به استقبال خوب از اجلاس وزرای کشور اکو در تهران گفت: وقفه طولانی برای این نشست برقرار شده بود و با دبیرکل اکو بررسی کردیم که چرا از این ظرفیت استفاده نشود و مدت طولانی است که نشست برگزار نشده است و جمهوری اسلامی ایران پیش قدم شد که این نشست امروز در سطح بسیار خوب برگزار شد علاوه بر کشورهای عضو اکو دو کشور به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند و همچنین سازمان‌های بین‌المللی استقبال خوبی از این نشست کردند.

مؤمنی به نزدیک بودن دیدگاه اعضای اکو در نشست وزرای کشور اشاره کرد و افزود: با قدم اولی که جمهوری اسلامی ایران برای مرحله جدید این اجلاس برداشت، در همین نشست برای سال آینده مکان اجلاس در کشور پاکستان مشخص شد، با اجماع، میزبانی پاکستان تصویب شد که سال آینده نشست برگزار شود و پیش از آن نشست دو سال آینده را نیز تعیین مکان می‌کنیم.

وزیر کشور همچنین بیان کرد: بیانیه پایانی تصویب شد و بستر و راهنمایی برای همکاری‌های هرچه بیشتر در آینده خواهد بود.