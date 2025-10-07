شهیدی پور: مبارزه با آفات در ۳۴ هزار هکتار از مزارع بابل انجام شد

سید مجتبی شهید پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در مزارع کشت مجدد و رتون شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات از مردادماه سال جاری آغاز شده و تاکنون در سطحی بالغ بر ۳۴ هزار هکتار به اجرا درآمده است.

وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت دوره دوم کشت برنج، عملیات کنترل شیمیایی در مزارع کشت مجدد و رتون با هدف حفظ عملکرد اقتصادی محصول، با جدیت دنبال شده است.

وی با اشاره به مبارزه با آفات مخرب مانند کرم ساقه‌خوار و کرم تک‌نقطه‌ای برنج، تصریح کرد: این اقدام در سطح ۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی انجام شد تا از آسیب جدی به بوته‌ها و خوشه‌ها جلوگیری شود.

شهیدی‌پور همچنین به مبارزه با علف‌های هرز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید برنج اشاره کرد و گفت: در ۳۰ هزار و ۹۰۰ هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون، کنترل علف‌های هرز با مصرف ۱۶ هزار و ۴۲۲ لیترکیلوگرم انواع سموم شامل نوینو، لانداکس، ریفیت، کلین‌وید، شالی‌پاک و... صورت گرفته است.

به گفته این مسئول، در راستای کاهش خسارت بیماری‌های قارچی به‌ویژه بلاست برگ و بلاست خوشه، عملیات مبارزه شیمیایی در ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع با استفاده از ۳ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم قارچ‌کش‌هایی نظیر کانگ‌می، ناتیوو، ویستا و بیم انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل تأکید کرد: مدیریت صحیح و به‌موقع عوامل خسارت‌زا در کشت‌های دوم، نقش کلیدی در تضمین تولید اقتصادی برنج دارد و اجرای این برنامه‌ها با هدف کاهش خسارت و افزایش بهره‌وری دنبال شده است.