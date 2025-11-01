حسینی: انار نماد هویت و فرهنگ شهرستان ساوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی ظهر شنبه در آئین روز ملی انار و رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره ملی انار ساوه اظهار کرد: ساوه با پیشینهای غنی و تمدنی ارزشمند، یکی از قطبهای بزرگ کشاورزی و صنعت کشور به شمار میرود، انار این شهرستان، نماد هویت، فرهنگ و تاریخ این منطقه است و باید در معرفی آن تمام ظرفیتها بکارگیری شود.
فرماندار ساوه با تأکید بر اهمیت معرفی هویت شهرستان افزود: هدف اصلی جشنواره، شناساندن ظرفیتهای فرهنگی ساوه، حمایت از کشاورزان و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای مردم است.
وی گفت: این جشنواره از ششم تا شانزدهم آذرماه برگزار میشود و برنامههای متنوعی برای اقشار مختلف، از جمله دانشآموزان، بانوان و خانوادهها در نظر گرفته شده است.
حسینی با اشاره به ظرفیت اقتصادی شهرستان بیان کرد: ساوه سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن انار تولید میکند، با این حال، خشکسالیهای اخیر و برخی چالشهای مدیریتی موجب کاهش تولید و آسیب به کشاورزان شده است و یکی از اهداف جشنواره، بررسی مشکلات این قشر با حضور مسئولان کشوری و استانی و ارائه راهکارهای حمایتی است.
جشنواره، فرصتی برای همدلی و شکرگزاری
وی ادامه داد: جشنواره ملی انار علاوه بر جنبههای فرهنگی و اقتصادی، فرصتی برای شکرگزاری از نعمات الهی و توجه به اقشار آسیبپذیر نیز هست.
فرماندار ساوه گفت: دبیرخانه جشنواره با همکاری خیریهها و گروههای مردمی، برنامههایی همچون توزیع انار و کمکهای نقدی برای حمایت از نیازمندان را در دستور کار دارد.
فرماندار ساوه با تأکید بر اهمیت جزئیات اجرایی جشنواره گفت: همه برنامهها باید با دقت اجرا شوند تا کوچکترین نقصی موجب نارضایتی مردم نشود، حضور فعال مردم، هنرمندان و رسانهها، نقطه قوت این جشنواره خواهد بود و باید از این ظرفیت بهدرستی بهرهبرداری شود.
حسینی بیان کرد: انار ساوه تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه معرف هویت، فرهنگ و تاریخ شهرستان است.
وی افزود: همه ما باید در مسیر اعتلای فرهنگ، حمایت از کشاورزان و رفع چالشهای موجود، با یکدیگر همراه باشیم تا ساوه در مسیر توسعه پایدار بدرخشد.
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