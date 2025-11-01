به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در قرارگاه ملی جهاد تبیین لرستان از تلاش‌ها و پیگیری‌های دبیر قرارگاه و فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) قدردانی کرد و اظهار داشت: قرآن کریم خود سرچشمه جهاد تبیین است و پیامبر اعظم (ص) در سیزده سال دوران مکه و ده سال حکومت مدینه، همواره در مسیر روشنگری و تبیین حقایق دین الهی مجاهدت کرد.

امروز نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی روش‌های جهاد تبیین هستیم

وی افزود: اهداف انقلاب اسلامی در راستای اهداف بعثت نبوی (ص) و حامل پیام جدیدی برای بشریت است، پیامی که در طول بیش از دو قرن دشمنان کوشیده‌اند با اسلام زدایی، دین‌زدایی و اخلاق زدایی آن را خاموش کنند، اما این پیام زنده و پویا باقی‌مانده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: در این دو قرن، دشمنان با بهره‌گیری از همه ابزارهای رسانه‌ای، هنری، سینما و فناوری‌های نو برای مقابله با دین و معنویت تلاش کرده‌اند، اما انقلاب اسلامی توانست باتکیه‌بر ایمان مردم، بر امپراتوری رسانه‌ای دشمنان غلبه کند، همان‌گونه که در دفاع مقدس و حتی در جنگ رسانه‌ای ۱۲ روزه اخیر نیز پیروز شد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه امروز نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی روش‌های جهاد تبیین هستیم، گفت: هر سازمانی باید ضمن مستندسازی فعالیت‌های خود، زمینه اطلاع‌رسانی دقیق را برای کارکنان، خانواده‌ها و عموم مردم فراهم کند تا دستاوردهای نظام اسلامی به‌درستی تبیین شود.

تبلیغات غیرضروری و مصرف‌گرایانه رواج دارد

وی افزود: برخی از کارکنان یا خانواده‌های آنان از اقدامات سازمان خود مطلع نیستند؛ چه برسد به مردم، در این راستا تقویم جهاد تبیین استانی طراحی شود تا با هماهنگی ادارات و دستگاه‌های فرهنگی، برنامه‌های منظم روشنگری در سطح مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی اجرا شود.



نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها می‌توانند با همکاری سپاه، حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش، حضور میدانی در مدارس و دانشگاه‌ها داشته باشند و خدمات و اقدامات دستگاه خود را برای نسل جوان تشریح کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: باتوجه‌به ظرفیت صداوسیما و رسانه‌های شهری امروز در بسیاری از تلویزیون‌های شهری، تبلیغات غیرضروری و مصرف‌گرایانه رواج دارد؛ درحالی‌که می‌توان از این فضا برای نمایش اقدامات عمرانی و خدماتی دستگاه‌ها در شهرهای مختلف استفاده کرد.

لزوم شایسته‌سالاری، نفی تبعیض و اخلاق اداری اسلامی

وی عنوان کرد: نشان‌دادن پروژه‌های در حال اجرا مانند ساخت بیمارستان‌ها، پل‌ها، زیرگذرها، سدها و سایر طرح‌های عمرانی در رسانه‌های شهری و فضای مجازی، خود مصداق جهاد تبیین است و باید با هماهنگی استانداری و شهرداری‌ها پیگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: در کنار جلسات و یادواره‌های فرهنگی و مذهبی، اقدامات جهادی و پیشرفت‌های علمی و صنعتی استان نیز بازتاب داده شود تا مردم از تلاش‌های نظام اسلامی آگاه شوند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: نظر به تحقق جهاد تبیین درون‌سازمانی در ادارات باید شایسته‌سالاری، نفی تبعیض، و اخلاق اداری اسلامی رعایت شود، اگر کارمندی به هر دلیل از انجام کار خود بازماند، مدیر باید با روی خوش و گفتار نیکو با او برخورد کند تا مردم از نظام اسلامی دلگرم شوند، نه دل‌زده. جهاد تبیین فقط گفتار نیست؛ عمل به عدالت، صداقت در مدیریت و برخورد کریمانه با مردم نیز از مصادیق روشن جهاد تبیین است.

جهاد تبیین باید به‌روز، خلاق و مبتکرانه باشد

وی عنوان کرد: ازآنجاکه نمایشگاه‌های سیار دستاوردهای علمی و صنعتی در امید آفرینی نقش مهمی دارد است از ظرفیت وزارتخانه‌ها و نهادهای ملی مانند سازمان انرژی اتمی استفاده کرد تا با برپایی نمایشگاه‌های میدانی در استان‌ها، پیشرفت‌های کشور برای نسل جوان به‌صورت عینی به نمایش درآید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: تهیه فیلم و مستند از طرح‌های عمرانی و علمی و پخش آن در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها که نوعی جهاد تبیین مؤثر است صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: جهاد تبیین باید به‌روز، خلاق و مبتکرانه باشد.

وی افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشارکت مدیران، استفاده از ظرفیت رسانه و دانشگاه و عمل بر مبنای عدالت و صداقت می‌توان پیام انقلاب اسلامی را در برابر هجمه فرهنگی دشمنان در همه زمان‌ها زنده و پویا نگه داشت.