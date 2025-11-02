سلطانی: زیر ساخت های ورزشی پارالمپیکی کرمان شایسته این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی، یکشنبه شب در آئین تجلیل از ورزشکاران و مربیان پارایی استان کرمان با اشاره به مشکلات زیرساختی در ورزش این استان اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد که بسیاری از زیرساختهای ورزشی ما، به ویژه در رشتههای مختلف همچون رشتههای پارالمپیکی، با مشکلاتی مواجه است که شایسته استان کرمان نیست و این استان باید در زمینه ورزش، بهویژه در رشتههای تخصصی، عملکرد بسیار بهتری داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون در حال همفکری و برنامهریزی با همکاران خود هستیم تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود در استان کرمان، از جمله حمایتهای خیرین ورزشی و سایر امکانات قانونی، بتوانیم مشکلات موجود را شناسایی و رفع کنیم.
سلطانی همچنین با تقدیر از تلاشهای ورزشکاران استان کرمان، به ویژه در رشتههای پارالمپیک گفت: ورزشکاران ما در حوزه پارالمپیک، علیرغم تمام محدودیتهایی که دارند، به صورت مستمر در حال تلاش و مبارزه برای کسب افتخار هستند و بدون وقفه برای استان کرمان افتخارآفرینی میکنند که باید از همه آنها قدردانی کنیم.
وی تاکید کرد: من به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، تمام تلاش خود را برای همراهی با این ورزشکاران و پیگیری مشکلات موجود خواهم کرد و امیدوارم که به زودی شاهد رفع موانع و بهبود وضعیت زیرساختهای ورزشی در استان باشیم.
حمایت بهزیستی کرمان از ورزشکاران معلول
مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش ارزنده افراد دارای معلولیت در کسب عناوین ارزشمند ملی و بین المللی گفت: ورزشکاران کرمانی با پشتکار و همت ستودنی خود همواره پرچم پر افتخار این دیار کهن را بر فراز قلههای افتخار افراشته اند.
علیرضا وحید زاده، با تاکید بر اهمیت و جایگاه ورزش در حوزه توانبخشی و توانمند سازی افراد دارای معلولیت ابراز امیدواری کرد با بسط و گسترش فعالیتهای ورزشی در بین افراد دارای معلولیت شاهد کسب افتخارات بیشتری توسط این عزیزان باشیم.
وی بیان داشت: مجموعه بهزیستی در راستای وظایف ذاتی خود و بر مبنای اصول پیشگیری و توانمند سازی و در چهار چوب قوانین و مقررات موجود حمایتهای لازم را از ورزشکاران دارای معلولیت خواهد داشت.
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