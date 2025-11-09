برگزاری نشست «زندگی متعالی در پرتو معارف فاطمی» در غزنی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌نشست همایش علمی «زندگی متعالی در پرتو معارف فاطمی» در مدرسه علمیه حضرت فاطمةالزهرا (سلام‌الله‌علیها) ولایت غزنی، نمایندگی جامعه‌المصطفی در افغانستان، با حضور استادان و طلاب برگزار شد.

در این نشست علمی، محمدعلی شریفی و الیاسی به‌عنوان کارشناسان و مرضیه محمدی به‌عنوان دبیر علمی حضور داشتند. برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس محمدعلی شریفی با موضوع «فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها): الگویی برای زیستن یا اسطوره‌ای برای ستودن؟» به سخنرانی پرداخت.

شریفی با اشاره به چالش‌های سبک زندگی مدرن از جمله احساس پوچی، بحران هویت، گسست‌های خانوادگی و مصرف‌گرایی، تصریح کرد: بازگشت به سیره و سبک زندگی فاطمی می‌تواند راه نجات انسان امروز از بحران‌های اخلاقی و فرهنگی باشد.

وی با تعریف علمی و اجتماعی از مفهوم «سبک زندگی» گفت: سبک زندگی، الگوی منسجم رفتارها، نگرش‌ها و ارزش‌های فرد در زندگی روزمره است.

وی در ادامه با مرور دیدگاه‌های آلفرد آدلر و پیر بوردیو، تاریخچه این مفهوم را بررسی کرد و ابعاد مختلف آن را در زمینه‌هایی چون اقتصاد، ارتباطات اجتماعی، باورهای دینی، سلامت و معنویت برشمرد.

این پژوهشگر دینی با تأکید بر این‌که سیره فاطمی الگویی جامع در همه ابعاد زندگی است، افزود: شناخت و الگوگیری از زندگی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) می‌تواند برای انسان معاصر راهی عملی برای بازسازی اخلاق فردی و اجتماعی باشد.

در ادامه نشست، الیاسی با موضوع «حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، الگوی کامل زن مسلمان» سخن گفت. و حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را نمونه‌ای کامل برای دختران، زنان و مادران مسلمان دانست و اظهار کرد: محبت و احترام پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) نه از سر پیوند نسبی، بلکه به دلیل کمالات نفسانی و مقام والای ایشان بود.

الیاسی با اشاره به انتخاب همسر توسط حضرت زهرا (س) گفت: ایشان ایمان و اخلاق را معیار اصلی ازدواج خود قرار داد و ساده‌زیستی را سرلوحه زندگی خویش قرار داد

وی همچنین ویژگی‌های شخصیتی آن بانوی بزرگوار را در محورهایی چون احترام و اطاعت از همسر، قناعت، همکاری در امور منزل، توجه به آرامش روانی خانواده، ایثار، عبادت خالصانه، حیا و عفاف و حضور آگاهانه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی برشمرد.

وی در پایان تأکید کرد: زنان و دختران مسلمان باید حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را در تمامی ابعاد زندگی، به‌ویژه در حوزه‌های عفاف، حجاب و سبک زندگی اسلامی، الگوی کامل خود قرار دهند.