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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

پیش‌بینی برداشت ۱.۳۳ تن زعفران از مزارع شاهرود

پیش‌بینی برداشت ۱.۳۳ تن زعفران از مزارع شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از پیش‌بینی برداشت یک هزار و ۳۳۰ کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: فصل برداشت این محصول تا اوایل آذرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح یکشنبه در بازدید از مزارع شاهرود با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان ۳۹۴ هکتار است، ابراز داشت: از این میزان ۳۸۰ آن بارور است.

وی با بیان اینکه برداشت یک هزار و ۳۳۰ کیلوگرم زعفران از مزارع شاهرود پیش‌بینی می‌شود، افزود: عملکرد برداشت زعفران در شهرستان ۳.۵ کیلوگرم در هر هکتار است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه به علت نیاز کم آبی و اقتصادی بودن کشت زعفران طی سنوات اخیر مورد اقبال بهره برداران قرار گرفته است، ابراز داشت: فصل برداشت زعفران از اوایل آبان آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دار است.

آقابیکی با بیان اینکه محصول برداشت شده به مصرف بازار داخلی و خارجی می‌رسد، تصریح کرد: مصرف زعفران علاوه بر ادویه غذا در صنایع عطر سازی، آرایشی بهداشتی نیز کاربرد دارد و این صنایع از خریداران عمده زعفران هستند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مزیت‌های کشت زعفران توانسته به اقتصاد و معیشت خانوارها نیز کمک کند، افزود: هر هکتار زعفران میانگین برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم می‌کند.

کد مطلب 6649881

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