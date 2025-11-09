به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح یکشنبه در بازدید از مزارع شاهرود با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان ۳۹۴ هکتار است، ابراز داشت: از این میزان ۳۸۰ آن بارور است.

وی با بیان اینکه برداشت یک هزار و ۳۳۰ کیلوگرم زعفران از مزارع شاهرود پیش‌بینی می‌شود، افزود: عملکرد برداشت زعفران در شهرستان ۳.۵ کیلوگرم در هر هکتار است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه به علت نیاز کم آبی و اقتصادی بودن کشت زعفران طی سنوات اخیر مورد اقبال بهره برداران قرار گرفته است، ابراز داشت: فصل برداشت زعفران از اوایل آبان آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دار است.

آقابیکی با بیان اینکه محصول برداشت شده به مصرف بازار داخلی و خارجی می‌رسد، تصریح کرد: مصرف زعفران علاوه بر ادویه غذا در صنایع عطر سازی، آرایشی بهداشتی نیز کاربرد دارد و این صنایع از خریداران عمده زعفران هستند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مزیت‌های کشت زعفران توانسته به اقتصاد و معیشت خانوارها نیز کمک کند، افزود: هر هکتار زعفران میانگین برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم می‌کند.