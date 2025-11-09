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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض

پرچمدار کاروان ایران به جدول شانس مجدد جودو رفت

پرچمدار کاروان ایران به جدول شانس مجدد جودو رفت

ملی پوش بانو جودو کشورمان در وزن ۷۰- کیلوگرم مقابل حریفی از جمهوری آذربایجان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مریم بربط جودوکار وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در اولین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و با امتیاز یوکو شکست خورد و به شانس مجدد رفت.

او در شانس مجدد مقابل حریفی از قرقیزستان مسابقه می‌دهد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌ها همبستگی کشورهای اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- راهی شانس مجدد شد.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.

لازم به ذکر است که مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6649961
بهنام روان پاک

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