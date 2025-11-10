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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

علیقارداشی: سطح مسابقات تنیس روی میز بالاتر از همیشه است

علیقارداشی: سطح مسابقات تنیس روی میز بالاتر از همیشه است

رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: مسابقات تنیس روی میز این دوره بازی های اسلامی از کیفیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ملی مردان در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: مسابقات تنیس روی میز در این دوره از بازی‌ها با حضور نفرات قابل توجهی برگزار شده است و از کیفیت بالایی برخوردار بود.

وی ادامه داد: اگر این دوره از رقابت‌ها را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که مسابقات از نظر کیفیت و کمیت در سطح بالایی قرار دارد و علت اصلی اش هم این است که فدراسیون جهانی برای این دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی ارقام بالا در نظر گرفته است. همین مورد باعث شده تا بازی‌ها برخلاف گذشته بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

وی در پایان عنوان کرد: از فردا بازی‌های انفرادی و دوبل آغاز می‌شود و ما دوست داریم مدال خوش رنگ تری در تنیس روی میز به دست بیاوریم و سرود ملی و پرچم کشورمان هم در بازی‌های کشورهای اسلامی نواخته و به اهتزاز درآید.

کد مطلب 6651754

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