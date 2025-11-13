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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۰:۰۸

سقوط مرگبار از ارتفاعات بند؛ کوهنورد ارومیه‌ای جان باخت

سقوط مرگبار از ارتفاعات بند؛ کوهنورد ارومیه‌ای جان باخت

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از مرگ کوهنورد ارومیه ای در اثر سقوط از ارتفاعات بند خبر داد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در ارتفاعات روستای بند شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجات گران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجات گران پس از حدود ۳ ساعت کوهپیمایی در مسیر صعب‌العبور کوهستان، به فرد جان‌باخته دست یافته و پیکر متوفی را به پایین‌دست انتقال و تحویل عوامل ذی‌صلاح حاضر در محل دادند.

کد مطلب 6655204

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    نظرات

    • شایان IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
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      خسته نباشین به تمام امدادگران
    • یاشار IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
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      خدا به خانوادشون صبر بده روحشون شاد انتظارات از فدراسیون کوهنوردی بالاست ولی متاسفانه کمرنگ

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