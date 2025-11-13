حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در ارتفاعات روستای بند شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجات گران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجات گران پس از حدود ۳ ساعت کوهپیمایی در مسیر صعب‌العبور کوهستان، به فرد جان‌باخته دست یافته و پیکر متوفی را به پایین‌دست انتقال و تحویل عوامل ذی‌صلاح حاضر در محل دادند.