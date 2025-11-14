نگرانی مردم کهگیلویه و بویراحمد در سد سازی مورد توجه رئیس جمهور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج بر نهادینه شدن سنت «وقف» در استان تاکید کرد و افزود: شدیدترین افسوس‌ها در زمان مرگ، نصیب کسانی می‌شود که بیشترین اندوخته‌ها را داشته‌اند و از آن در راه خدا بهره نبرده‌اند.

شرط گشایش درهای بهشت

وی نماز را کلید درهای بهشت خواند و اظهار کرد: بازگشایی درهای بهشت با کلید دنیوی نیست. نماز نخواندن، چه از روی جهل و چه از روی سهل‌انگاری، مانع از باز شدن این در می‌شود.

امام جمعه یاسوج تاکید کرد: اگر نماز شخص پذیرفته شود، باقی اعمال نیز پذیرفته می‌شود و اگر نماز پذیرفته نشود، سایر اعمال نیز قبول نخواهد شد.

هشدار درباره عذاب اخروی

وی با اشاره به عذاب اخروی هشدار داد: زنانی که موهای برهنه خود را در مقابل نامحرم آشکار می‌کنند، در عذاب بوده و از موهایشان آویزان می‌شوند.

گناه؛ دلیل قطع برکات آسمان و زمین

آیت الله حسینی «تقوا» را عامل نزول برکات دانست و گفت: خداوند به علت گناه بندگان، در همین دنیا آنان را مجازات می‌کند و این مجازات، به شکل سلب برکات است. آسمان و زمین برکتشان را از جامعه گناهکار قطع می‌کنند.

وی کم‌بارشی اخیر را نیز از ابعاد مجازات الهی خواند و افزود: امروزه در زمین، آسمان و دریا گناه می‌شود.

تهاجم فرهنگی دشمن

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به نقش دشمن اشاره کرد و گفت: دنیای غرب و آمریکا بر فراز همه دسیسه‌ها قرار گرفته‌اند و تا ما را خلع سلاح فرهنگی و معنوی نکنند، آرام نخواهند نشست.

وی در بخش دیگری از سخنانش علت افت تحصیلی را افزایش «مطالعات کاذب» دانست.

منافع مردم در سدها باید دیده شود

آیت الله حسینی به مسائل مربوط به احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ اشاره و تصریح کرد: در احداث سدها باید منافع منطقه مورد نظر باشد، نه اینکه یک منطقه محروم و خسارت‌دیده شود و مناطق دیگر بهره‌مند شوند.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور توجه ویژه داشته باشد و نگرانی مردم کهگیلویه و بویراحمد از سد ماندگان و خرسان باید مورد توجه باشد زیرا حقوق مردم باید پرداخت شود، چرا که در غیر این صورت، ممکن است نزول برکات سلب گردد.

امام جمعه یاسوج هشدار داد: بهره‌مندی نشدن یا بهره‌مندی اندک مردم از این سدها، نارضایتی آنان را در پی خواهد داشت.