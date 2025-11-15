آنروا: بارش شدید باران اوضاع را در غزه بسیار دشوار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که بارش شدید باران در نوار غزه شرایط انسانی را بیش از پیش دشوار کرده و بسیاری از خانواده‌ها به هر فضای ممکن، از جمله چادرهای موقت، پناه می‌برند.

آنروا تأکید کرد که نیاز فوری و حیاتی به اقلام و تجهیزات پناهگاهی در غزه وجود دارد و این تجهیزات در اختیار سازمان است، اما برای تحویل آن‌ها به مردم، نیاز به اجازه دسترسی دارد.

این سازمان خواستار فراهم شدن امکان رساندن این کمک‌ها به ساکنان شد.

همزمان عدنان ابو حسنه، مشاور رسانه‌ای آنروا، در گفت‌وگو با الجزیره تصریح کرد که این نهاد در حال برقراری تماس با طرف‌های ذی‌ربط برای افزایش فشار بر اسرائیل به منظور اجازه ورود و ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه است.