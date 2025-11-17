به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیگیری‌های میدانی پروژه‌های عمرانی استان، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به همراه فرماندار سرپل‌ذهاب، عصر دوشنبه از فاز دوم بیمارستان شهدای این شهرستان بازدید کرد.

نجفی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت مکانی سرپل‌ذهاب اظهار کرد: این شهرستان یکی از نقاط راهبردی استان در مسیر تردد زائران عتبات عالیات است و تکمیل بیمارستان آن، در بهبود خدمات درمانی به مردم و زائران نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با بیان اینکه طرح تاکنون ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: با وجود این میزان پیشرفت، فعالیت کارگاه پروژه تقریباً متوقف شده و عملیات اجرایی با کندی پیش می‌رود که این وضعیت از نگاه مدیریت ارشد استان پذیرفتنی نیست.

معاون استاندار تصریح کرد: مجموعه استانداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی، به‌زودی تکلیف نهایی پروژه را مشخص و روند ساخت آن را با هدف بهره‌برداری کامل تسریع خواهد کرد.