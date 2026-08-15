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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

رودری با ۷۰ میلیون یورو بارسایی می‌شود

رودری با ۷۰ میلیون یورو بارسایی می‌شود

مدیران باشگاه بارسلونا قصد دارند با پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون یورو به باشگاه منچسترسیتی رودری هافبک اسپانیایی این تیم را جذب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال رودری هافبک اسپانیایی تیم فوتبال منچسترسیتی، به بارسلونا وارد مراحل نهایی شده و احتمال دارد این جابه‌جایی طی ساعات آینده نهایی و رسماً اعلام شود.

به گفته دیوید اورنستین، خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات، مذاکرات میان بارسلونا و منچسترسیتی به مرحله پایانی رسیده و طرفین به توافق نهایی نزدیک شده‌اند.

اورنستین اعلام کرده است که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، این انتقال ممکن است امروز با مبلغی در حدود ۷۰ میلیون یورو، بدون احتساب بندهای متغیر و پاداش‌ها نهایی شود.

در صورت نهایی شدن این توافق، رودری پس از پایان دوران حضور خود در منچسترسیتی راهی بارسلونا خواهد شد تا فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در فوتبال اسپانیا آغاز کند.

رودری با ۷۰ میلیون یورو بارسایی می‌شود

کد مطلب 6917204

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