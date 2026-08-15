به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور در چین و با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، در جمع بازیکنان تیم ملی والیبال ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: از نظر مسائل فنی، کادر فنی بسیار خوبی داریم و جای خانم لی هم اینجا خیلی خالی است. خاطرات بسیار خوبی با ایشان داشتیم.



وی گفت: همیشه گفته‌ام شما تیمی با غیرت در ورزش این کشور هستید؛ شما برای ما استثنایی هستید. همیشه نشان داده‌اید که برای پرچم، برای پیراهن، برای مردم و برای کشورتان ارزش قائل هستید.



رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: می‌خواهم بدانید در این کشور، شما با استفاده از بیت‌المال، هزینه‌ها و بودجه این کشور به مسابقات اعزام می‌شوید و میلیاردها میلیارد هزینه می‌شود تا در این رقابت‌ها حضور پیدا کنید.



تقوی گفت: در مقابل، آدم‌هایی هستند که با امکانات و چیزهای خیلی کمتر از این درگیرند و با چه امیدی تلویزیون را نگاه می‌کنند و با چه امیدی بازی‌های شما را پیگیری می‌کنند.



وی عنوان کرد: شما بدهکارید و بدهی‌تان با مسائل مادی پاک نمی‌شود. شما با غیرت در زمین، با عِرقی که به این پرچم و این کشور دارید و با عِرقی که به مردم، صاحبان اصلی والیبال، دارید، قرضتان را ادا خواهید کرد.



رئیس فدراسیون والیبال گفت: دفعه قبل دهم شدیم. نمی‌خواهم رویایی فکر کنید که همه دوستان قهرمان شویم، اما حداقلش باید یک قدم از قبل بهتر باشیم. روز اول مسابقات برای شما فینال است، اما قرار نیست اگر اتفاقی غیر از آن چیزی که دلمان می‌خواهد رقم خورد، از هم بپرسیم چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که در Avc cup افتاد، دیگر نباید تکرار شود. امیدوارم با غیرت و همت شما بهترین نتیجه را برای مردم ایران کسب کنیم.

در ادامه میلاد تقوی در جمع خبرنگاران در مورد شرایط تیم ملی والیبال بانوان پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: ماه‌هاست تلاش می‌کنیم تا این مسابقات را با بهترین نتیجه پشت سر بگذاریم. بچه‌ها از نظر روحی و جسمی آماده‌اند و تلاش کرده‌ایم اردوها در بهترین شرایط برگزار شود.



وی گفت: علی‌رغم اینکه سرمربی تیم به دلیل شرایط خاص کشور نتوانست وارد ایران شود، تمام تلاش خود را برای مدیریت تیم در بهترین شرایط انجام داد.



وی اظهارداشت: از اعضای کادر فنی تشکر می‌کنم که تمام تلاششان فراهم کردن بهترین زمینه و شرایط برای حضور تیم در این مسابقات بود. انصافاً اتفاقات بسیار خوبی هم در این مدت رقم خورد.



وی گفت: همچنین از غیرت دختران ارزشمند تیم ملی والیبال ایران تقدیر و تشکر می‌کنم. با وجود همه کمبودها و کاستی‌ها، بهترین تلاش خود را برای آماده‌سازی انجام دادند و امیدوارم ان‌شاءالله نتیجه بهتری نسبت به دوره قبل کسب کنیم.



رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: همان‌طور که همه هواداران والیبال می‌دانند، آسیا قاره بسیار سختی در والیبال بانوان است. ژاپن، چین و کشورهای جنوب شرق آسیا در سطح جهانی حرف برای گفتن دارند و ما مسیر سختی برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر آسیا داریم. این هدف اصلی و اولیه ماست و باید حتماً به آن برسیم. کار دشواری داریم، اما ناامید نیستیم.



وی گفت: ما بچه‌ها را صرفاً بر اساس نتایجی که کسب می‌کنند قضاوت نمی‌کنیم. نگاه ما این است که تیم باید روند درستی در عملکرد خود داشته باشد و به نظر من امروز تیم ملی بانوان روند خوبی را طی می‌کند و رشد آن به شکل پلکانی بوده است.



تقوی عنوان کرد: مردم ما روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند و با غیرت خود بسیاری از کمبودها را جبران می‌کنند. منطقی است که چشم امید مردم به موفقیت فرزندانشان در تیم‌های ملی ورزشی و در مسابقات و میادین مختلف باشد.



وی گفت: در این جنگی که به ما تحمیل شده، هر کدام از ما وظیفه‌ای داریم. قرار نیست بازیکنان من بروند در میدان تفنگ و اسلحه دست بگیرند. میدان نبرد آنها برای این کشور و مردم، همین زمینی است که برایشان تعریف شده است. امیدواریم بچه‌های ما در تیم ملی با تمام توان برای مردم و کشورمان می‌جنگند.



وی درباره برنامه تیم ملی بانوان در مناطق کم‌برخوردار نیز گفت: بچه‌ها به یکی از مناطق کم‌برخوردار رفتند، چند ساعتی را در کنار مردم آنجا گذراندند و خودشان پای کار بودند و در کمک‌رسانی به مردم مشارکت کردند. به نظرم این برنامه اثرات بسیار خوبی از نظر روحی و روانی برای آنها داشت.



تقوی گفت: خوب بود که مردم ببینند قهرمانانشان به فکر آنها هستند و از طرف دیگر، بچه‌های ما هم ببینند که با وجود مشکلات جدی کشور، برای آنها کم و کسری گذاشته نمی‌شود. امیدواریم آنها نیز به بهترین شکل به وظیفه خود عمل کنند.



تقوی درباره تیم ملی بانوان و عملکرد این تیم در دوره گذشته نیز اظهار داشت: در مورد اینکه دوره قبل تیم ملی مردان به مقام خوبی دست پیدا نکرد، من خیلی با این تعبیر موافق نیستم. می‌توانستیم مقام بهتری کسب کنیم، اما تیم فعلی بسیار جوان است و باید به آن فرصت داد.



تقوی گفت: همان‌طور که در مورد تیم ملی بانوان گفتم، من از روند عملکرد این تیم و رشد پلکانی آن راضی هستم و نباید توقع داشته باشیم که همه چیز یک‌شبه اتفاق بیفتد.