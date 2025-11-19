ترامپ: عربستان متحد اصلی غیر ناتو ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در «مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان» در واشنگتن دی سی در سخنانی اعلام کرد: قصد داریم برخی از بزرگ‌ترین تسلیحات نظامی را به عربستان بفروشیم. تا کنون هم بهترین سلاح‌ها را به ریاض فروخته‌ایم، شامل ۳ هزار تانک آمریکائی. ما در حال تلاش برای تصویب آن هستیم. البته، قبلاً تصویب شده است، نگران نباشید.

ترامپ بار دیگر با تکرار ادعای «نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران» در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران و بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران، مدعی شد: ایرانی‌ها خواهان توافق هستند و احتمالاً ما با آنها به توافق خواهیم رسید! ما قابلیت‌های هسته‌ای آنها را با سرعت و با قدرت نابود کردیم!

رئیس جمهور آمریکا با تکرار عادت خودشیفتگی اش ادعا کرد: ۹ ماه گذشته بهترین دوران در تاریخ روسای جمهور آمریکا بوده است! ما تریلیون‌ها دلار درآمد از تعرفه‌های گمرکی کسب کرده‌ایم! ما در هوش مصنوعی از چین پیشی گرفته‌ایم! شرکت‌هایی که کارخانه‌های خود را از خاک آمریکا منتقل کنند، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد. ما می‌خواهیم کارخانه‌های تسلیحات بیشتری بسازیم؛ همه موشک‌ها و هواپیماهای ما را می‌خواهند! نرخ تورم کاهش یافته است و ما به جذاب‌ترین کشور جهان تبدیل شده‌ایم! فقط در ۹ ماه به ۱۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری دست یافتم! تعداد مشاغل ایجاد شده امروز در ایالات متحده، بالاترین میزان در تاریخ کشور است!

وی گفت: عربستان متحد اصلی غیر ناتو است و این بسیار مهم است. همکاری با عربستان سعودی یکی از قوی‌ترین اتحادها در جهان به شمار می‌آید. امروز، ما قراردادهایی به ارزش ۲۷۰ میلیارد دلار با عربستان سعودی امضا کردیم. جت جنگنده جدید F-۴۷ آمریکایی سرعت و قابلیت‌های رادارگریزی بی‌سابقه‌ای دارد.

ادامه دارد....