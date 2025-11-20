  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰

عراقچی:نسبت به جنگ قبلی آماده‌تر هستیم؛ از توافق عادلانه حمایت می‌کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ایران نسبت به جنگ قبلی آماده‌تر است، گفت: از توافق عادلانه حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با اکونومیست در پاسخ به سؤالی در خصوص آمادگی برای حمله احتمالی رژیم صهیونیستی گفت: ما نسبت به جنگ قبلی آماده‌تر هستیم و موشک‌های ما از نظر کمیت و کیفیت، بهتر هستند.

وی افزود: ما جنگ نمی‌خواهیم و بهترین راه برای جلوگیری از آن، آمادگی برای آن است.

عراقچی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از یک توافق عادلانه و متوازن حمایت می‌کند، گفت: آمریکایی‌ها می‌خواهند خواسته‌های خود را دیکته کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم، نقاط ضعف و قوت خود و همچنین نقاط ضعف رژیم صهیونیستی را شناختیم؛ روی همهٔ این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم. حتی آماده‌تر از دفعهٔ قبل.

عراقچی پیش از این در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند.

وی افزود: امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی می‌شود.

