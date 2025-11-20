به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با اکونومیست در پاسخ به سؤالی در خصوص آمادگی برای حمله احتمالی رژیم صهیونیستی گفت: ما نسبت به جنگ قبلی آمادهتر هستیم و موشکهای ما از نظر کمیت و کیفیت، بهتر هستند.
وی افزود: ما جنگ نمیخواهیم و بهترین راه برای جلوگیری از آن، آمادگی برای آن است.
عراقچی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از یک توافق عادلانه و متوازن حمایت میکند، گفت: آمریکاییها میخواهند خواستههای خود را دیکته کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما در طول جنگ ۱۲ روزه درسهای زیادی آموختیم، نقاط ضعف و قوت خود و همچنین نقاط ضعف رژیم صهیونیستی را شناختیم؛ روی همهٔ این موارد کار کردهایم و کاملاً آماده هستیم. حتی آمادهتر از دفعهٔ قبل.
عراقچی پیش از این در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: این کشورها با این اقدام خود و بیتوجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشهدار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاریهای آژانس و ایران میشوند.
وی افزود: امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی میشود.
