میز خدمت ادارات در گناوه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با هدف رسیدگی مستقیم به مطالبات مردمی، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری بدون واسطه مشکلات شهروندان همزمان با آغاز هفته بسیج اجرا شد و با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان به‌صورت چهره‌به‌چهره رسیدگی شد.

امام جمعه گناوه: مسئولان مردم‌داری را سرلوحه کار خود قرار دهند

امام جمعه گناوه در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته بسیج اظهار کرد: هفته بسیج فرصتی برای تقویت روحیه جهادی و خدمت صادقانه به مردم است و اینگونه برنامه‌ها سبب اعتمادآفرینی و افزایش امید اجتماعی می‌شود.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: مسئولان باید مردم‌داری را سرلوحه کار خود قرار دهند و مشکلات آنان را از نزدیک بشنوند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه «میقات صالحین» در مصلی جمعه گناوه و همزمانی این ایام با سالروز شهادت حضرت فاطمه (سی) یاد آور شد: همه اقشار به ویژه جوانان و نوجوانان و بسیجیان باید با تاسی از حضرت زهرا (س) تلاوت و انس با قرآن و تدبر در آن را سرلوحه برنامه‌های زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.

فرماندار گناوه: خدمت‌رسانی بدون واسطه از اولویت‌های جدی ماست

فرماندار گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته بسیج بیان کرد: یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم، مردمی‌بودن و حضور مسئولان در میان مردم است و اجرای این برنامه‌ها در شهرستان گناوه به مناسب‌های مختلف، نمونه‌ای عینی از این رویکرد در بین مدیران شهرستان است.

دانیال اسفندیاری با بیان اینکه بسیج همواره یاری‌گر نظام اداری کشور بوده است، گفت: این ایام یادآور تلاش‌های خالصانه مجموعه بسیج است و امیدواریم با همکاری ادارات، روند خدمت‌رسانی بیش از گذشته تقویت شود.

فرمانده سپاه گناوه: بسیج برای حل مشکلات مردم همیشه در میدان است

فرمانده سپاه گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج در کنار مردم است و در هر عرصه‌ای که نیاز باشد وارد میدان می‌شود و در کنار سایر نهادها تلاش می‌کند تا مشکلات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی و خدماتی را پیگیری و برطرف کند.

سرهنگ عبدالله اسکندری تأکید کرد: اجرای میز خدمت با همکاری ادارات، نمونه‌ای از حضور میدانی بسیج و ادامه مسیر خدمت‌رسانی بی‌منت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه با اشاره به تدوین برنامه‌های هفته بسیج در سه سطح ناحیه‌ای، حوزه‌ای و پایگاهی گفت: همزمان با این هفته ۲۴۰ برنامه فرهنگی، تبیینی و خدمات‌رسانی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.