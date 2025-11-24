  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

ابراهیمی: گرمخانه‌های مشهد آماده اسکان موقت افراد بی‌سرپناه هستند

ابراهیمی: گرمخانه‌های مشهد آماده اسکان موقت افراد بی‌سرپناه هستند

مشهد- معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: گرمخانه‌های شهرداری مشهد، آماده اسکان موقت افراد بی‌سرپناه در فصل سرما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیمی اظهار کرد: از حدود ۲۰ روز قبل یعنی قبل از شروع فصل سرما، مددسرای مهر شهرداری مشهد دوباره فعال شده تا میزبان متکدیان، افراد بی‌سرپناه و سالمندان بالای ۶۰ سال بی‌سرپرست باشد.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: پذیرایی صبحانه و یک وعده غذای گرم، استحمام و خدمات پرستاری ازجمله خدماتی است که در مجموعه مددسرای مهر و خانه سبز شهرداری مشهد ارائه می‌شود.

وی گفت: از عموم مردم شریف مشهد درخواست می‌کنیم تا در صورت مشاهده افراد بی‌سرپناه موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۷ اطلاع دهند.

کد خبر 6667041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کوله باری بر دوش IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      6 0
      پاسخ
      بسیار عالی، احسنت
    • رامین IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      7 1
      پاسخ
      خدا باعث و بانی این کار را قرین رحمت کند
    • حمید IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      5 1
      پاسخ
      خداوند به بانیش خیر دهد وبرای بیماران هم کاش مکانی خوبی باشد
    • Ata IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      9 2
      پاسخ
      در این کشور باید همچنین آدمهای وجود داشته باشد اگر جمعیت کم بود تمام مردم محترمانه زندگی می‌کردند اینها همه اش از بیکاری و نداشتن مسکن و فقر است اختلاف طبقاتی در نظام اسلامی
    • GB ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      6 0
      پاسخ
      دمتون گرم👌👌👌
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آفرین به شهرداری با این کار خداپسندانه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها