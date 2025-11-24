به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیمی اظهار کرد: از حدود ۲۰ روز قبل یعنی قبل از شروع فصل سرما، مددسرای مهر شهرداری مشهد دوباره فعال شده تا میزبان متکدیان، افراد بیسرپناه و سالمندان بالای ۶۰ سال بیسرپرست باشد.
معاون اجتماعی و مشارکتهای سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: پذیرایی صبحانه و یک وعده غذای گرم، استحمام و خدمات پرستاری ازجمله خدماتی است که در مجموعه مددسرای مهر و خانه سبز شهرداری مشهد ارائه میشود.
وی گفت: از عموم مردم شریف مشهد درخواست میکنیم تا در صورت مشاهده افراد بیسرپناه موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۷ اطلاع دهند.
