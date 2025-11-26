به گزارش خبرنگار مهر، حمید ابرهدری، شامگاه سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ساختمان پایگاه اورژانس این شهر به دلیل قرار گرفتن در مجاورت آتشنشانی، سالن ورزشی و سالن بدنسازی و همچنین یک ساختمان متروکه که قبلاً نانوایی بوده، با مشکلات بهداشتی از جمله هجوم حیوانات مواجه شده و شرایط کاری را برای کارکنان دشوار کرده است.
وی افزود: با پیگیریهای شهرداری، بازسازی ساختمان آغاز شد، تاکنون بخش زیادی از کار شامل کفسازی، سرامیککاری، سفیدکاری و ترمیم سقف به پایان رسیده و تنها بخشهایی مانند سفیدکاری نهایی، کابینتکاری و ساماندهی حیاط باقی مانده است که پیشبینی میشود ظرف یک تا یکونیم ماه آینده تکمیل شود.
ابرهدری تصریح کرد: پایگاه در این مدت تعطیل نشده و دو کد عملیاتی به صورت موقت در یک پایگاه دیگر فعال هستند و مأموریتها بدون وقفه انجام میشود و پس از تکمیل بازسازی، کدها به محل اصلی بازخواهد گشت.
وی با اشاره به جشنواره انار و سایر مراسم فرهنگی، مذهبی و ملی گفت: نیروهای اورژانس همیشه در محل تجمعات حضور دارند و با اتوبوسآمبولانس، آمبولانس یا موتولانس خدماترسانی میکنند.
سرپرست مرکز اورژانس ساوه افزود: یک تیم آموزش در سازمان فعال است که هم آموزش تخصصی به کارکنان و هم آموزشهای همگانی سلامت را به شهروندان ارائه میدهد.
ابرهدری اظهار کرد: در هفتماهه نخست امسال، مأموریتهای اورژانس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ تا ۳ درصد افزایش یافته که بیشتر مربوط به مأموریتهای شهری است، در مقابل مأموریتهای جادهای کاهش داشته و تعداد مصدومان و فوتیها در حوادث جادهای نیز کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تعداد کل فوتیهای حوادث ترافیکی در این مدت ۸۵ نفر بوده است، متأسفانه در بخش شهری، فوتیها از ۹ مورد سال گذشته به ۱۸ مورد افزایش یافته و تقریباً دو برابر شده است، اما در جادهها خوشبختانه کاهش داشته و فوتیها از ۷۰ مورد سال گذشته به ۶۷ مورد رسیده است.
وی همچنین افزود: تعداد مصدومان شهری ۲۶ درصد رشد داشته که عمدتاً مربوط به معابر شهری است.
پرداخت حقوق و کارانه پرسنل ساوه به موقع انجام میشود
سرپرست معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و کارانه کارکنان گفت: حقوق پرسنل به موقع و حتی قبل از پایان ماه پرداخت میشود و به عنوان مثال حقوق آبان ماه پرسنل در ۲۸ آبان پرداخت شد و در زمینه کارانه نیز حداکثر تا شش ماه تأخیر داریم که نسبت به بسیاری از دانشگاههای بزرگ کشور وضعیت بهتری است.
حبیباله رضایی با بیان مقایسه با دانشگاههای دیگر اظهار کرد: کارانه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی قم پنج ماه دیرتر و دانشگاه زنجان نزدیک به ۹ ماه با تأخیر پرداخت میشود، در حالی که ما تلاش کردهایم حداکثر شش ماه تأخیر داشته باشیم و در هیچ شرایطی این فاصله طولانیتر نشود.
وی افزود: علت عدم کاهش این تأخیر به زیر شش ماه، منابع درآمدی دانشگاه است. بیماران تنها ۱۰ درصد هزینهها را نقدی پرداخت میکنند و ۹۰ درصد خدمات از طریق بیمهها تأمین میشود، به همین دلیل مطالبات دانشگاه از بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هنوز پرداخت نشده و باعث ایجاد فاصله بین درآمد و هزینهها میشود.، برخلاف سالهای گذشته، تقریباً پرداختها به روز انجام میشود. حقوق آبان همراه با اضافهکاری مهر پرستاران و کادر درمان به تازگی پرداخت شده است.
پیشرفت پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی
سرپرست معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ساوه درباره پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی گفت: این پروژه طبق تفاهمنامه با خیرین و با همکاری دانشگاه اجرا میشود ،۶۵ درصد هزینه توسط خیر و ۳۵ درصد توسط دانشگاه تأمین میشود.
وی اظهار کرد: این در حالی است که یک سال پیش این پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشت، اما در یک سال اخیر پیشرفت کار از حدود ۳۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده است.
وی افزود: با مدیریت جدید و واگذاری پروژه به گروه واحد تولیدی، دو بلوک اصلی بیمارستان تکمیل شده و اسکلت پروژه ظرف یک تا دو ماه آینده تحویل داده میشود،
رضایی گفت: پس از آن، فاز دوم توسط گروه صنعتی و پیمانکار مورد نظر تکمیل میشود برآوردها نشان میدهد بیمارستان ظرف در نهایت ۳۰ ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.
