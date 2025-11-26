  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

اختصاصی مهر، به نقل از منابع آگاه؛

دیشب در آسمان منطقه تحرکات غیرمعمولی نبود

اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانه‌ای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌ها از طریق منابع آگاه پیرامون عملیات روانی دشمن درباره ادعای «حمله هوایی» در آسمان عراق که در شب گذشته رخ داده است، نشان می‌دهد اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانه‌ای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده و دیشب در آسمان منطقه تحرکات غیرمعمولی نبود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ منبع معتبر منطقه‌ای یا بین‌المللی وقوع عملیات هوایی تازه را تأیید نکرده و ارتش عراق و منابع امنیتی منطقه نیز هیچ گزارش رسمی ارائه نداده‌اند. این ادعاها صرفاً در چند کانال عبری‌زبان و برخی منابع ناشناس که سابقه انتشار اخبار ساختگی دارند، منتشر شده است که هدف اصلی آن ایجاد تصور غلط از تهدید قریب‌الوقوع و برهم زدن آرامش روانی جامعه بوده است.

پیوست رسانه‌ای دشمن شامل انتشار خبر از منابع عبری‌زبان بود که خود به نوعی القا کرده‌اند این اخبار از سوی منابع ایرانی مطرح شده است تا بین مردم و رسانه‌های داخلی دوگانه‌سازی ایجاد شود. همچنین برخی منابع داخلی بدون بررسی صحت خبر، همان ادعا را بازنشر کرده‌اند که عملیات روانی دشمن را تکمیل کرده است.

اهداف اصلی این عملیات روانی عبارتند از:

۱. ایجاد سایه جنگ و القای تهدید خارجی؛

۲. بی‌ثبات‌سازی روانی در شرایط حساس اقتصادی؛

۳. بی‌اعتبارسازی رسانه‌های داخلی از طریق نسبت دادن انتشار اخبار نادرست به منابع داخلی.

آسیب‌شناسی داخلی نشان می‌دهد که بازنشر بدون اعتبارسنجی این خبر توسط برخی شبه‌کانال‌ها، فرصت را برای دشمن فراهم کرده است.

حسین کشتکار

    نظرات

    • میترا کیامرثی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      28 9
      پاسخ
      منم موافقم دشمن کارشو بلد این ما هستیم که باید عقلمون و بکار بندازیم
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      21 14
      پاسخ
      آسمانه عراق ارواحه طیبه شهدا و حداقل امامان بزرگه شیعه و باید محافظت خیلی شوند
    • ناشناس IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      31 8
      پاسخ
      ما تو خوزستان هر چند وقت یکبار صدای جت می شنویم از قبل از جنگ ۱۲ روزه بوده الان هم هست هیچ کس هم بهش حساس نیست شماها هم هر چیز گوچیکی رو زود بزرگ نکنید یه خورده شجاع باشید
      • عادل IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        14 1
        هیچ صدای جتی ما نشنیدیم الکی دروغ نگو
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      49 4
      پاسخ
      تنها راه نجات ایران از جنگ ویرانی اسرائیل ایران جنگ با اسرائیل باید بی رحم باشه اگه خوب اسرائیل موشک بارون بکنن ویران بشه تا عمر داره سمت ایران نمیاد
    • ظفرعظیمی مهر IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      31 5
      پاسخ
      اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود
    • Ali IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      17 0
      پاسخ
      مگه کثیفتر از اسراییل داریم . من نمی دانم چرا اسم حیوان را روی اسراییل می گذارن . بخدا حیوانات اصالتشون از اسراییل بالاتر است . اسراییل افت کشنده شبیه بوی تعفن و لجن گندیده است که باید از صفحه روزگار محو شود . این بی شرفا به هیچ قانونی پایبند نیستند . البته اگه شیطان بزرگ آمریکا نباشد . همون حماس اسراییل را نابود خواهد کرد .
    • علی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      14 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسانیکه منا فقانه در ایران جنگ روانی راه می اندازند
    • عرفان IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 0
      پاسخ
      عالي جانم فدای رهبرم سید علی خامنه ای جانم فدای ملت شرف عزیزم شجاع جانم فدای خاگ وطنم آیران بزرگ 💗🇮🇷💗 ✌️✌️✌️✌️👏👏👏👏👏
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 2
      پاسخ
      اسراعیل این غده سرطانی بایدازصفحه روزگارمحوشود مرگ براسراعیل و آمریکا ایران حسین تاابدپیروزاست
    • 1234 RO ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      منظور از محو اسرایبل. باید حکومت اسراییل محو شود و مردم این منطقه اگر دلشون خواست به فلسطین. ملحق شوند نخواستند بروندکشور خودشان چون اکثر به حساب اسراییلی. بیشتر آنها مهاجر هستند و می‌خواهند از روی نامردی و کثافت بازی پولدار شوند
    • محمد IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      به همه ملت شریف ایران عرض میکنم هیچ کس وجود تعرض نداره اگه داشتن تاحالااقدام میکردن ایران کشور دیگه نیست ایرانه

